Бывшая снайперша Эмеральд эмоционально отреагировала на хейт в свою сторону

Блогерша, общественный деятель Евгения Эмеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Бывшая снайпер, блогер Евгения Эмеральд, которая разводится военнослужащим Евгением Стипанюком, опубликовала видео, на котором танцует на фоне гаражей. Судя по надписи, так она радуется вручению подозрения абъюзеру (скорее всего ее мужу). Впрочем, не всем понравились танцы Евгении.

В сториз своего Instagram, Эмеральд эмоционально ответила хейтерам.

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На видео Евгения танцует в черном коротком платье и не скрывает своей радости. До этого подобный контент она не публиковала, поэтому реакция в комментариях была разная.

"Кому не нравится мое прекрасное настроение, вид и веселые танцы — мне вас очень жаль, люди. Вы что думаете, что жертва должна быть все время жертвой? Вы хотите видеть слезы, страдания? Так вы больше этого не увидите... Кому не нравится — на фиг в пляж, отписались", — заявила Эмеральд.

Также бывшая снайперша прокомментировала свою волонтерскую деятельность. В комментариях некоторые подписчики упрекают Эмеральду в попытке заработать денег на проектах с помощью женщинам. Евгения не промолчала.

"Я действительно хочу и буду помогать женщинам. А для этих наседок, иначе я вас назвать не могу, скажу — у меня вообще не осталось сбережений. Я делаю все своими силами. Потому что у меня нет олигарха, инвестора, богатого папы или любовника. И сейчас мне приходится даже продавать свой автомобиль для того, чтобы продолжать делать то, что я делаю", — подытожила Евгения.

Реакция Евгении Эмеральд на хейт. Скриншоты: Instagram/emerald.evgeniya

Напомним, ранее мы писали, что на Евгению Эмеральд было совершено покушение. Также мы рассказывали, что Эмеральд сделала шокирующее признание о пережитом насилии в детстве.