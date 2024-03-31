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Колишній ведучий ЖВЛ заручився з українською співачкою

31 березня 2024 21:49
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Стас Кожушко
Редактор
Богдан Юсипчук планує весілля — хто обранниця
Блогер, актор Богдан Юсипчук. Фото: Instagram/iusypchuk_bogdan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український актор, колишній телеведучий проєкту "ЖВЛ" Богдан Юсипчук освідчився своїй коханій. Учасник багатьох конкурсів краси влаштував романтичний сюрприз співачці Вероніці Герцог-Соболевій в Таїланді. 

Відповідне відео з’явилось в їхніх профілях Instagram

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Богдан Юсипчук планує весілля

35-річний уродженець Києва приїхав на один з курортів Таїланду в компанії не тільки обраниці, з якою зустрічається понад два роки, але й родичів та друзів. Вероніка родом із Вінниці, але живе та працює, як і Богдан, в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). 

Юсипчук змонтував та опублікував відео, на якому він тримає в руці коробку з обручкою. Він встав на коліно на мальовничому пляжі та запропонував Вероніці вийти за нього заміж. Вона відповіла "так" і зазначила, що довго чекала. 

Зіркова пара не стала розповідати, де саме та коли планує весілля. Найімовірніше, це також буде за кордоном. Після початку повномасштабної війни Юсипчук не повертався в Україну. 

Колишній ведучий ЖВЛ заручився з українською співачкою - фото 1
Співачка Вероніка Герцог-Соболева після заручин. Фото: Instagram/missveronagertsoginya

Нагадаємо, раніше ми писали, чи мала співачка Христина Соловій стосунки з одруженими чоловіками. Також ми розповідали, що дружині співака Віктора Павліка провели складну операцію.

весілля
актори
українські зірки

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