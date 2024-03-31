Богдан Юсипчук планує весілля — хто обранниця

Блогер, актор Богдан Юсипчук. Фото: Instagram/iusypchuk_bogdan

Український актор, колишній телеведучий проєкту "ЖВЛ" Богдан Юсипчук освідчився своїй коханій. Учасник багатьох конкурсів краси влаштував романтичний сюрприз співачці Вероніці Герцог-Соболевій в Таїланді.

Відповідне відео з’явилось в їхніх профілях Instagram.

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Богдан Юсипчук планує весілля

35-річний уродженець Києва приїхав на один з курортів Таїланду в компанії не тільки обраниці, з якою зустрічається понад два роки, але й родичів та друзів. Вероніка родом із Вінниці, але живе та працює, як і Богдан, в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

Юсипчук змонтував та опублікував відео, на якому він тримає в руці коробку з обручкою. Він встав на коліно на мальовничому пляжі та запропонував Вероніці вийти за нього заміж. Вона відповіла "так" і зазначила, що довго чекала.

Зіркова пара не стала розповідати, де саме та коли планує весілля. Найімовірніше, це також буде за кордоном. Після початку повномасштабної війни Юсипчук не повертався в Україну.

Співачка Вероніка Герцог-Соболева після заручин. Фото: Instagram/missveronagertsoginya

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