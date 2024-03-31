Богдан Юсипчук планирует свадьбу — кто избранница

Блогер, актер Богдан Юсипчук. Фото: Instagram/iusypchuk_bogdan

Украинский актер, бывший телеведущий проекта "ЖВЛ" Богдан Юсипчук сделал предложение своей возлюбленной. Участник многих конкурсов красоты устроил романтический сюрприз певице Веронике Герцог-Соболевой в Таиланде.

Соответствующее видео появилось в их профилях Instagram.

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Богдан Юсипчук планирует свадьбу

35-летний уроженец Киева приехал на один из курортов Таиланда в компании не только избранницы, с которой встречается более двух лет, но и родственников и друзей. Вероника родом из Винницы, но живет и работает, как и Богдан, в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Юсипчук смонтировал и опубликовал видео, на котором он держит в руке коробку с кольцом. Он встал на колено на живописном пляже и предложил Веронике выйти за него замуж. Она ответила "да" и отметила, что долго ждала.

Звездная пара не стала рассказывать, где именно и когда планирует свадьбу. Скорее всего, это также будет за границей. После начала полномасштабной войны Юсипчук не возвращался в Украину.

Певица Вероника Герцог-Соболева после помолвки. Фото: Instagram/missveronagertsoginya

Напомним, ранее мы писали, имела ли певица Кристина Соловий отношения с женатыми мужчинами. Также мы рассказывали, что супруге певца Виктора Павлика провели сложную операцию.