Богдан Юсипчук планирует свадьбу — кто избранница

Бывший ведущий ЖВЛ обручился с украинской певицей
Украинский актер, бывший телеведущий проекта "ЖВЛ" Богдан Юсипчук сделал предложение своей возлюбленной. Участник многих конкурсов красоты устроил романтический сюрприз певице Веронике Герцог-Соболевой в Таиланде.
Соответствующее видео появилось в их профилях Instagram.
Богдан Юсипчук планирует свадьбу
35-летний уроженец Киева приехал на один из курортов Таиланда в компании не только избранницы, с которой встречается более двух лет, но и родственников и друзей. Вероника родом из Винницы, но живет и работает, как и Богдан, в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Юсипчук смонтировал и опубликовал видео, на котором он держит в руке коробку с кольцом. Он встал на колено на живописном пляже и предложил Веронике выйти за него замуж. Она ответила "да" и отметила, что долго ждала.
Звездная пара не стала рассказывать, где именно и когда планирует свадьбу. Скорее всего, это также будет за границей. После начала полномасштабной войны Юсипчук не возвращался в Украину.
Напомним, ранее мы писали, имела ли певица Кристина Соловий отношения с женатыми мужчинами. Также мы рассказывали, что супруге певца Виктора Павлика провели сложную операцию.
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