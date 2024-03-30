Дружині Віктора Павліка зробили складну операцію

Дружині Віктора Павліка провели складну операцію — що сталося
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова потрапила до лікарні. Їй провели операцію — пластику й лікування ерозії шийки матки.
Про це вона розповіла в своєму Instagram.
Дружина Віктора Павліка зробила операцію, щоб запобігти появі онкології
Блогерці Катерині Реп'яховій провели операцію, яка тривала дві години. Лікарі зробили їй пластику й лікування ерозії шийки матки.
"Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя", — звернулася до підписниць Катерина.
Дружина Віктора Павлііка зазначила, що ця операція далась їй легше, ніж ринопластика, яку їй зробили рік тому. Їй було не важко вийти з наркозу і зараз вона почуває себе краще.
"Я вже майже відійшла від наркозу. Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне — є кава", — написала Катерина.
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