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Дружині Віктора Павліка провели складну операцію — що сталося

30 березня 2024 21:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружині Віктора Павліка зробили складну операцію
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова потрапила до лікарні. Їй провели операцію —  пластику й лікування ерозії шийки матки.

Про це вона розповіла в своєму Instagram.

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Блогерці Катерині Реп'яховій провели операцію, яка тривала дві години. Лікарі зробили їй пластику й лікування ерозії шийки матки.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя", — звернулася до підписниць Катерина.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина Віктора Павлііка зазначила, що ця операція далась їй легше, ніж ринопластика, яку їй зробили рік тому. Їй було не важко вийти з наркозу і зараз вона почуває себе краще.

"Я вже майже відійшла від наркозу. Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне — є кава", — написала Катерина.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Нагадаємо, дитина Віктора Павліка має проблеми з мовленням. Також  ми розповідали, що акторка Олена Кравець розплакалась після слів маленького сина.

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