Дружині Віктора Павліка зробили складну операцію

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова потрапила до лікарні. Їй провели операцію — пластику й лікування ерозії шийки матки.

Про це вона розповіла в своєму Instagram.

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Блогерці Катерині Реп'яховій провели операцію, яка тривала дві години. Лікарі зробили їй пластику й лікування ерозії шийки матки.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя", — звернулася до підписниць Катерина.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина Віктора Павлііка зазначила, що ця операція далась їй легше, ніж ринопластика, яку їй зробили рік тому. Їй було не важко вийти з наркозу і зараз вона почуває себе краще.

"Я вже майже відійшла від наркозу. Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне — є кава", — написала Катерина.

Блогерка Катерина Реп'яхова в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate/

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