Еллерт вперше прокоментував свій переїзд до Америки — відео

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Відомий український стендап-комік, ведучий та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після початку повномасштабного вторгнення РФ полетів у США. Артист заявив про те, що на законних підставах перетнув державний кордон і йому не допомагав ніхто з колишніх колег, які стали політиками.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Свої в Америці".

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Еллерт про переїзд до Америки

Артист вперше за три роки війни відкрито прокоментував свій переїзд до США. Він зізнався, що країну для проживання обрав спонтанно і в перші дні повномасштабного вторгнення РФ він переживав через те, що ніколи не зможе повернутися в Україну. Вирушити до Америки йому запропонував друг дитинства, і він погодився.

Еллерт заявив про те, що, попри призовний вік, виїхав з країни на законних підставах і вже декілька разів повертався назад до України без проблем.

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

"У мене є друг Євген, з яким ми дружимо вже 19 років. Він мені каже: "Я їду в Америку, їдеш зі мною?" А я якраз у такому емоційному стані й кажу: "Помчали". Я виїхав з України офіційно і потім кілька разів повертався і виїжджав. Жодної допомоги від чинної влади я не отримував. Мені все одно, що думають люди і що напишуть. Плювати на хейт. Я чітко розумію, чим займатися і який мій шлях", — пояснив комік.

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Відомо, що після переїзду актор намагався заробляти українським стенд-апом, однак така діяльність не принесла йому жодного успіху. Зараз Еллерт вчить англійську мову та планує спробувати писати жарти саме для американців.

Що відомо про Олександра Еллерта

До початку війни Олександр писав жарти для студії "Квартал 95". Однак справжня популярність прийшла до нього після перемоги у першому сезоні "Холостячки", де він закрутив роман із відомою акторкою Ксенією Мішиною. Стосунки пари тривали недовго.

Нагадаємо, актори студії "Квартал 95" втрапили у черговий скандал. Темою для жартів одного з виступів стали романи начальників ТЦК зі своїми підлеглими, які дуже обурили українців. А також зірка "Ліги сміху" пояснив, чому 95 квартал втратив свою популярність під час війни.