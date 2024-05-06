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"Квартал 95" потрапив у черговий скандал — цього разу через жарти про ТЦК

6 травня 2024 18:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українців знову обурили жарти "Квартал 95" — відео
Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот з відео
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актори студії "Квартал 95" втрапили у черговий скандал. Темою для жартів одного з виступів стали романи начальників ТЦК зі своїми підлеглими.

Номер про працівників військкомату був опублікований на YouTube-каналі cтудії "Квартал 95".

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Скандал із жартами про ТЦК 

Актори студії вирішили пожартувати про начальника  Рівненського ТЦК, який крутив на робочому місці романи з різними жінками. Відео з пристрасними поцілунками облетіло соцмережі.

Актори у ролі представників ТЦК розповідають новенькій співробітниці про те, що поцілунки із начальником ТЦК — це шифр від російських спецслужб, які начебто встановили у приміщенні "жучки". Таким чином, у військкоматі хочуть начебто уникнути витоку таємної інформації.

Квартал втрапив у скандал
Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube
Квартал спаплюжив військову форму
Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube
Квартал жартує над ТЦК
Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube

Актори протягом майже всього номеру цілуються. Одна з учасниць номера облизала вухо начальника та помацала його груди через одяг, а інша застрибнула йому на руки під час поцілунків. Начальник ТЦК, якого зіграв комік Андрій Рибак, мацав одну з дівчат за стегна та плечі. 

Гумористи показали доволі багато відвертих сцен та відкрито висміяли українців у військовій формі.

Користувачі соцмереж обурилися через те, що коміки дозволяють собі принижувати тих, хто носить військову форму.

Українці обурені жартами кварталу
Коментарі під виступом Квартал 95. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, Студія "Квартал 95" обурила мережу жартами про ухилянтів. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ

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