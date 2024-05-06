Українців знову обурили жарти "Квартал 95" — відео

Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот з відео

Актори студії "Квартал 95" втрапили у черговий скандал. Темою для жартів одного з виступів стали романи начальників ТЦК зі своїми підлеглими.

Номер про працівників військкомату був опублікований на YouTube-каналі cтудії "Квартал 95".

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Актори студії вирішили пожартувати про начальника Рівненського ТЦК, який крутив на робочому місці романи з різними жінками. Відео з пристрасними поцілунками облетіло соцмережі.

Актори у ролі представників ТЦК розповідають новенькій співробітниці про те, що поцілунки із начальником ТЦК — це шифр від російських спецслужб, які начебто встановили у приміщенні "жучки". Таким чином, у військкоматі хочуть начебто уникнути витоку таємної інформації.

Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube

Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube

Виступ "95 Кварталу". Фото: скриншот YouTube

Актори протягом майже всього номеру цілуються. Одна з учасниць номера облизала вухо начальника та помацала його груди через одяг, а інша застрибнула йому на руки під час поцілунків. Начальник ТЦК, якого зіграв комік Андрій Рибак, мацав одну з дівчат за стегна та плечі.

Гумористи показали доволі багато відвертих сцен та відкрито висміяли українців у військовій формі.

Користувачі соцмереж обурилися через те, що коміки дозволяють собі принижувати тих, хто носить військову форму.

Коментарі під виступом Квартал 95. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, Студія "Квартал 95" обурила мережу жартами про ухилянтів. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ