Эллерт впервые прокомментировал свой переезд в Америку.

Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Известный украинский стендап-комик, ведущий и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт после начала полномасштабного вторжения РФ улетел в США. Артист заявил о том, что на законных основаниях пересек государственную границу и ему не помогал никто из бывших коллег, которые стали политиками.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Свои в Америке".

Читайте также:

Эллерт о переезде в Америку

Артист впервые за три года войны открыто прокомментировал свой переезд в США. Он признался, что страну для проживания выбрал спонтанно и в первые дни полномасштабного вторжения РФ переживал из-за того, что никогда не сможет вернуться в Украину. Переехать в Америку ему предложил друг детства, и он согласился.

Эллерт заявил о том, что, несмотря на призывной возраст, уехал из страны на законных основаниях и уже несколько раз возвращался в Украину без проблем.

Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

"У меня есть друг Евгений, с которым мы дружим уже 19 лет. Он мне говорит: "Я еду в Америку, едешь со мной?" А я как раз в таком эмоциональном состоянии и говорю: "Помчались". Я выехал из Украины официально и потом несколько раз возвращался и выезжал. Никакой помощи от действующей власти я не получал. Мне все равно, что думают люди и что напишут. Плевать на хейт. Я четко понимаю чем заниматься и какой мой путь", — объяснил комик.

Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Известно, что после переезда актер пытался зарабатывать украинским стенд-апом, однако такая деятельность не принесла ему никакого успеха. Сейчас Эллерт учит английский и планирует попробовать писать шутки именно для американцев.

Что известно об Александре Эллерте

До начала войны Александр писал шутки для студии "Квартал 95". Однако настоящая популярность пришла к нему после победы в первом сезоне "Холостячки", где он закрутил роман с известной актрисой Ксенией Мишиной. Отношения пары длились недолго.

Напомним, актеры студии "Квартал 95" попали в очередной скандал. Темой для шуток одного из выступлений стали романы начальников ТЦК со своими подчиненными, которые возмутили украинцев. А также звезда "Лиги смеха" объяснил, почему 95 Квартал утратил свою популярность во время войны.