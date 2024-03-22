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Концертна зала, на яку напали терористи в Москві, була особливим місцем для зрадниці Лорак

22 березня 2024 22:07
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Стас Кожушко
Редактор
Концертна зала, на яку напали терористи в Москві, була особливим місцем для зрадниці Лорак
Російська співачка українського походження Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Концертно-розважальний комплекс Crocus City Hall в Москві став епіцентром терористичної атаки ввечері п’ятниці, 22 березня. На цьому майданчику часто виступали пропутінські артисти, новоспечені громадяни РФ родом з України та колаборанти. 

Новини.LIVE розкаже, що спільного в зрадниці Ані Лорак з Crocus City Hall.

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Виступи Ані Лорак в комплексі Crocus City Hall

Від початку повномасштабної війни деякий час Кароліна Куєк (справжнє ім’я артистки) не давала концертів ані у РФ, де живе, ані за кордоном. Перше велике шоу Лорак вирішила відіграти на своє 45-річчя в вересні 2023-го. Тоді на концерт завітали чимало путіністів, зокрема, Філіп Кіркоров. 

Локацію обрала саме Crocus City Hall. І це не випадковість. Власниками цього комплексу є азербайджанський бізнесмен, співак Емін Агаларов та його батько Араз. З першим в Кароліни довготривала дружба та музичні дуети. Вона залюбки виступає на його музичному фестивалі "ЖАРА" та відвідує заходи, які організує Емін. 

Концертна зала, на яку напали терористи в Москві, був особливим місцем для зрадниці Лорак - фото 1
Емін Агаларов та Ані Лорак. Фото: Viva

В перші години після розстрілу росіян в Crocus City Hall та початку пожежі на локацію прибули Емін та Араз Агаларов. Коментарів пресі вони уникали. 

Концертна зала, на яку напали терористи в Москві, був особливим місцем для зрадниці Лорак - фото 2
Емін (ліворуч) та Араз Агаларови на місці теракту в Москві. Фото: росЗМІ

Менш ніж через місяць, 19 квітня, в зрадниці був запланований черговий концерт в Crocus City Hall. Попри війну на Батьківщині Лорак продовжує гастролювати у РФ, працювати на федеральному телебаченні і, за інформацією місцевих ЗМІ, навіть подала документи на отримання російського громадянства.

Концертна зала, на яку напали терористи в Москві, був особливим місцем для зрадниці Лорак - фото 3
Афіша концерту Лорак, який вже не відбудеться. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак зможуть позбавити почесних звань в Україні. Також ми розповідали про нові подробиці щодо намірів Кароліни Куєк отримати російське громадянство.

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Ані Лорак
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Москва
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