Российская певица украинского происхождения Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Концертно-развлекательный комплекс Crocus City Hall в Москве стал эпицентром террористической атаки вечером пятницы, 22 марта. На этой площадке часто выступали пропутинские артисты, новоиспеченные граждане России родом из Украины и коллаборанты.

Новини.LIVE расскажет, что общего у предательницы Ани Лорак с Crocus City Hall.

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Выступления Ани Лорак в комплексе Crocus City Hall

С начала полномасштабной войны некоторое время Каролина Куек (настоящее имя артистки) не давала концертов ни в РФ, где проживает, ни за рубежом. Первое большое шоу Лорак решила отыграть на свое 45-летие в сентябре 2023-го. Тогда на концерт пришли немало путинистов, в частности, Филипп Киркоров.

Локацию выбрала именно Crocus City Hall. И это не случайность. Владельцами этого комплекса являются азербайджанский бизнесмен, певец Эмин Агаларов и его отец Араз. С первым у Каролины продолжительная дружба и музыкальные дуэты. Она охотно выступает на его музыкальном фестивале "ЖАРА" и посещает мероприятия, организованные Эмином.

Эмин Агаларов и Ани Лорак. Фото: Viva

В первые часы после расстрела россиян в Crocus City Hall и начала пожара на локацию прибыли Эмин и Араз Агаларов. Комментариев прессе они избегали.

Эмин (слева) и Араз Агаларовы на месте теракта в Москве. Фото: росСМИ

Менее чем через месяц, 19 апреля, у предательницы был запланирован очередной концерт в Crocus City Hall. Несмотря на войну на Родине, Лорак продолжает гастролировать в РФ, работать на федеральном телевидении и, по информации местных СМИ, даже подала документы на получение российского гражданства.

Афиша концерта Лорак, который уже не состоится. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак смогут лишить почетных званий в Украине. Также мы рассказывали о новых подробностях в намерениях Каролины Куек получить российское гражданство.