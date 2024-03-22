Концертный зал, на который напали террористы в Москве, был особым местом для предательницы Лорак
Концертно-развлекательный комплекс Crocus City Hall в Москве стал эпицентром террористической атаки вечером пятницы, 22 марта. На этой площадке часто выступали пропутинские артисты, новоиспеченные граждане России родом из Украины и коллаборанты.
Новини.LIVE расскажет, что общего у предательницы Ани Лорак с Crocus City Hall.
Выступления Ани Лорак в комплексе Crocus City Hall
С начала полномасштабной войны некоторое время Каролина Куек (настоящее имя артистки) не давала концертов ни в РФ, где проживает, ни за рубежом. Первое большое шоу Лорак решила отыграть на свое 45-летие в сентябре 2023-го. Тогда на концерт пришли немало путинистов, в частности, Филипп Киркоров.
Локацию выбрала именно Crocus City Hall. И это не случайность. Владельцами этого комплекса являются азербайджанский бизнесмен, певец Эмин Агаларов и его отец Араз. С первым у Каролины продолжительная дружба и музыкальные дуэты. Она охотно выступает на его музыкальном фестивале "ЖАРА" и посещает мероприятия, организованные Эмином.
В первые часы после расстрела россиян в Crocus City Hall и начала пожара на локацию прибыли Эмин и Араз Агаларов. Комментариев прессе они избегали.
Менее чем через месяц, 19 апреля, у предательницы был запланирован очередной концерт в Crocus City Hall. Несмотря на войну на Родине, Лорак продолжает гастролировать в РФ, работать на федеральном телевидении и, по информации местных СМИ, даже подала документы на получение российского гражданства.
Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак смогут лишить почетных званий в Украине. Также мы рассказывали о новых подробностях в намерениях Каролины Куек получить российское гражданство.
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