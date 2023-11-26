Королівська родина ігнорувала антирасистський рух Black Lives Matter

Один з протестів Black Lives Matter. Фото: Google

Британська королівська родина вирішила повністю ігнорувати антирасистський рух Black Lives Matter після того, як американця Джорджа Флойда 2020 року вбив колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін. Гучну заяву у своїй новій книзі зробив журналіст, королівський експерт Омід Скобі.

Про це пише видання Page Six.

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У розширеній копії книги "Кінець гри: у королівській родині та боротьбі монархії за виживання" Омід Скобі стверджує, що члени королівської сім’ї навмисно трималися осторонь цього питання. Тоді, зазначимо, Чарльз III був ще принцом Уельським, а Великою Британією правила Єлизавета II.

"Упродовж багатьох років, коли я висвітлював питання про членів королівської сім’ї, мене постійно дивувало безцеремонне ставлення Букінгемського палацу до будь-яких питань, пов’язаних із расою, расизмом або проблемами, які стосуються представників меншин", — пише 42-річний журналіст.

Нова скандальна книга про королівську родину. Фото: Google

Після вбивства Флойда відродження руху Black Lives Matter спричинило міжнародні протести проти систематичної жорстокості поліції на расовому ґрунті. В Лондоні на вулиці також вийшли протестувальники.

"Глобальна проблема громадянських прав змусила змінитися у всьому світі, але королівська родина вирішила повністю проігнорувати це. Я надсилав повідомлення електронною поштою або телефонував команді комунікацій Букінгемського палацу. Вони відповіли на інші мої запити, але не на цей", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще наприкінці минулого року принц Гаррі та Меган Маркл отримали нагороду за боротьбу з расизмом у королівській родині. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі.