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Королівська родина ігнорувала антирасистський рух Black Lives Matter

26 листопада 2023 08:18
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Стас Кожушко
Редактор
Королівська родина ігнорувала антирасистський рух Black Lives Matter
Один з протестів Black Lives Matter. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британська королівська родина вирішила повністю ігнорувати антирасистський рух Black Lives Matter після того, як американця Джорджа Флойда 2020 року вбив колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін. Гучну заяву у своїй новій книзі зробив журналіст, королівський експерт Омід Скобі. 

Про це пише видання Page Six.

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У розширеній копії книги "Кінець гри: у королівській родині та боротьбі монархії за виживання" Омід Скобі стверджує, що члени королівської сім’ї навмисно трималися осторонь цього питання. Тоді, зазначимо, Чарльз III був ще принцом Уельським, а Великою Британією правила Єлизавета II.

"Упродовж багатьох років, коли я висвітлював питання про членів королівської сім’ї, мене постійно дивувало безцеремонне ставлення Букінгемського палацу до будь-яких питань, пов’язаних із расою, расизмом або проблемами, які стосуються представників меншин", — пише 42-річний журналіст.

книга
Нова скандальна книга про королівську родину. Фото: Google

Після вбивства Флойда відродження руху Black Lives Matter спричинило міжнародні протести проти систематичної жорстокості поліції на расовому ґрунті. В Лондоні на вулиці також вийшли протестувальники. 

"Глобальна проблема громадянських прав змусила змінитися у всьому світі, але королівська родина вирішила повністю проігнорувати це. Я надсилав повідомлення електронною поштою або телефонував команді комунікацій Букінгемського палацу. Вони відповіли на інші мої запити, але не на цей", — підсумував він. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще наприкінці минулого року принц Гаррі та Меган Маркл отримали нагороду за боротьбу з расизмом у королівській родині. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі.

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