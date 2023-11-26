Королевская семья игнорировала антирасистское движение Black Lives Matter

Один из протестов Black Lives Matter. Фото: Google

Британская королевская семья решила полностью игнорировать антирасистское движение Black Lives Matter после того, как американца Джорджа Флойда в 2020 году убил бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин. Громкое заявление в своей новой книге сделал журналист, королевский эксперт Омид Скоби.

Об этом пишет издание Page Six.

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В расширенной копии книги "Конец игры: в королевской семье и борьбе монархии за выживание" Омид Скоби утверждает, что члены королевской семьи намеренно держались в стороне от этого вопроса. Тогда, отметим, Чарльз III был еще принцем Уэльским, а Великобританией правила Елизавета II.

"На протяжении многих лет, когда я освещал вопрос о членах королевской семьи, меня постоянно удивляло бесцеремонное отношение Букингемского дворца к любым вопросам, связанным с расой, расизмом или проблемами, касающимися представителей меньшинств", — пишет 42-летний журналист.

Новая скандальная книга о королевской семье. Фото: Google

После убийства Флойда возрождение движения Black Lives Matter повлекло за собой международные протесты против систематической жестокости полиции на расовой почве. В Лондоне на улицы тоже вышли протестующие.

"Глобальная проблема гражданских прав заставила измениться во всем мире, но королевская семья решила полностью проигнорировать это. Я посылал сообщения по электронной почте или звонил по телефону команде коммуникаций Букингемского дворца. Они ответили на другие мои запросы, но не на этот", — подытожил он.

Ранее мы писали, что еще в конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл получили награду за борьбу с расизмом в королевской семье. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон выгуляла столетнюю тиару на пышном приеме.