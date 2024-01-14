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Королівська родина Монако сходила у цирк — фото

14 січня 2024 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Королівська родина Монако сходила у цирк — фото
Королівська родина Монако відвідала циркове шоу. Фото: instagram.com/palaisprincierdemonaco
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Князь та княгиня Монако разом з дітьми відвідали одну з найкращих циркових робіт просто неба. Подія відкриває сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло.

Фото з події публікує офіційний Instagram королівської родини. 

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Міжнародний фестиваль цирку у Монте-Карло це давня традиція, яку заснував батько теперішнього князя Монако — Реньє III — адже дуже любив цирк. 

 

Його син князь Монако Альбер ІІ з дружиною Шарлін та двома їхніми дітьми зʼявився на заході. Це був перший публічний вихід королівської родини у новому році. 

 

Королівська родина Монако на цирковому шоу. Фото: MEGA

Ця унікальна вистава відкрила сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло, який цього року відзначатиме своє 50-річчя.

Княгиня Шарлін зʼявилася на публіці в бежевому пальті Emilia Wickstead, чорному гольфі, рукавичках та замшевих черевиках Gianvito Rossi за близько 2000 доларів, це майже 80 тисяч гривень. Образ доповнила великими коштовними сережками.

 

Королівська родина Монако на цирковому шоу. Фото: splashnews.com

9-річна принцеса Габріелла була у сірому пальто з леопардовим принтом від Dior та чорних шкіряних черевиках Dolce Gabbana.

 

Сам князь Альбер ІІ та його син обрали темні вбрання для появи на публіці. Образ молодшого сина був у тій самій кольоровій гамі як і образ його мами. 

Нагадаємо, князь Монако з родиною представили святкову листівку. 

Також ми писали, що син князя Монако прикрасив обкладинку модного журналу та розповів про королівську родину. 

діти
Монако
королівська родина
стиль
цирк

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