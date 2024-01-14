Королівська родина Монако сходила у цирк — фото
Князь та княгиня Монако разом з дітьми відвідали одну з найкращих циркових робіт просто неба. Подія відкриває сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло.
Фото з події публікує офіційний Instagram королівської родини.
Веселощі по-королівськи
Міжнародний фестиваль цирку у Монте-Карло це давня традиція, яку заснував батько теперішнього князя Монако — Реньє III — адже дуже любив цирк.
Його син князь Монако Альбер ІІ з дружиною Шарлін та двома їхніми дітьми зʼявився на заході. Це був перший публічний вихід королівської родини у новому році.
Ця унікальна вистава відкрила сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло, який цього року відзначатиме своє 50-річчя.
Княгиня Шарлін зʼявилася на публіці в бежевому пальті Emilia Wickstead, чорному гольфі, рукавичках та замшевих черевиках Gianvito Rossi за близько 2000 доларів, це майже 80 тисяч гривень. Образ доповнила великими коштовними сережками.
9-річна принцеса Габріелла була у сірому пальто з леопардовим принтом від Dior та чорних шкіряних черевиках Dolce Gabbana.
Сам князь Альбер ІІ та його син обрали темні вбрання для появи на публіці. Образ молодшого сина був у тій самій кольоровій гамі як і образ його мами.
Нагадаємо, князь Монако з родиною представили святкову листівку.
Також ми писали, що син князя Монако прикрасив обкладинку модного журналу та розповів про королівську родину.
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