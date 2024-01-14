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Королевская семья Монако посетила цирк

14 января 2024 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Королевская семья Монако посетила цирк
Королевская семья Монако посетила цирковое представление. Фото: instagram.com/palaisprincierdemonaco
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Князь и княгиня Монако вместе с детьми посетили одну из лучших цирковых работ под открытым небом. Событие открывает сезон Международного фестиваля цирка в Монте-Карло.

Фото с события публикует официальный Instagram королевской семьи.

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Международный фестиваль цирка в Монте-Карло — это давняя традиция, которую основал отец нынешнего князя Монако — Ренье III — который очень любил цирк.

 

Его сын князь Монако Альбер II с женой Шарлин и двумя их детьми появился на мероприятии. Это был первый публичный выход королевской семьи в новом году.

 

Королевская семья Монако на цирковом шоу. Фото: MEGA

Это уникальное представление открыло сезон Международного фестиваля цирка в Монте-Карло, который в этом году будет отмечать свое 50-летие.

Княгиня Шарлин появилась на публике в бежевом пальто Emilia Wickstead, черном гольфе, перчатках и замшевых ботинках Gianvito Rossi за около 2000 долларов, это почти 80 тысяч гривен. Образ дополнила большими драгоценными серьгами.

 

Королевская семья Монако на цирковом шоу. Фото: splashnews.com

9-летняя принцесса Габриэлла была в сером пальто с леопардовым принтом от Dior и черных кожаных ботинках Dolce Gabbana.

 

Сам князь Альбер II и его сын выбрали темные наряды для появления на публике. Образ младшего сына был в той же цветовой гамме, как и образ его мамы.

Напомним, князь Монако с семьей представили праздничную открытку.

Мы писали, что сын князя Монако украсил обложку модного журнала и рассказал о королевской семье.

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цирк

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