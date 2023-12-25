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Кортні Кардаш'ян показала свого новонародженого сина

25 грудня 2023 11:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кортні Кардаш'ян показала свого новонародженого сина
Вагітна Кортні Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська зірка Кортні Кардаш'ян та її чоловік Тревіс Баркер показали перші фото малюка. Зіркова пара любить свого маленького сина.

Про це пара розповіла в instagram.

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Кортні Кардаш'ян народила четверту дитину

Фотомодель Кортні Кардаш'ян нещодавно народила першу дитину від її нового чоловіка Тревіса Баркера. Для неї це четвертий малюк. 

У Кортні та її колишнього цивільного чоловіка Скотта Дисіка троє дітей — 14-річний Мейсон, 11-річна Пенелопа та 9-річний Рейн. А у Тревіса є 20-річний син Лендон та 17-річна дочка Алабама від колишньої дружини Шанни Моаклер.

Маленького хлопчика назвали Роккі. Вже видно, що батьки дуже люблять малюка. Вони виклали тепле сімейне фото.

Кортні Кардаш‘ян та Тревіс Баркер з сином. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер з сином. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Кортні Кардаш‘ян та Тревіс Баркер з сином. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер з сином. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Нагадаємо, що Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого.

Раніше чоловік Кортні Кардаш'ян продавав речі з власною кров'ю.

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