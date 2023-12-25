Кортні Кардаш'ян показала свого новонародженого сина
Американська зірка Кортні Кардаш'ян та її чоловік Тревіс Баркер показали перші фото малюка. Зіркова пара любить свого маленького сина.
Про це пара розповіла в instagram.
Кортні Кардаш'ян народила четверту дитину
Фотомодель Кортні Кардаш'ян нещодавно народила першу дитину від її нового чоловіка Тревіса Баркера. Для неї це четвертий малюк.
У Кортні та її колишнього цивільного чоловіка Скотта Дисіка троє дітей — 14-річний Мейсон, 11-річна Пенелопа та 9-річний Рейн. А у Тревіса є 20-річний син Лендон та 17-річна дочка Алабама від колишньої дружини Шанни Моаклер.
Маленького хлопчика назвали Роккі. Вже видно, що батьки дуже люблять малюка. Вони виклали тепле сімейне фото.
Нагадаємо, що Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого.
Раніше чоловік Кортні Кардаш'ян продавав речі з власною кров'ю.
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