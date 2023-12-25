Кортни Кардашьян показала своего новорожденного сына
Американская звезда Кортни Кардашьян и ее муж Тревис Баркер показали первые фото малыша. Звездная пара любит своего сына.
Об этом пара рассказала в instagram.
Кортни Кардашьян родила четвертого ребенка
Фотомодель Кортни Кардашьян недавно родила первого ребенка от ее нового мужа Тревиса Баркера. Для нее это четвёртый малыш.
У Кортни и ее бывшего гражданского мужа Скотта Дисика трое детей — 14-летний Мэйсон, 11-летняя Пенелопа и 9-летний Рейн. А у Тревиса есть 20-летний сын Лэндон и 17-летняя дочь Алабама от бывшей жены Шанны Моаклер.
Маленького мальчика назвали Рокки. Уже видно, что родители очень любят малыша. Они выложили теплое семейное фото.
Напомним, что Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях возлюбленного.
Раньше мужчина Кортни Кардашьян продавал вещи с собственной кровью.
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