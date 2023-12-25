Кортни Кардашьян показала своего новорожденного сына

Беременная Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Американская звезда Кортни Кардашьян и ее муж Тревис Баркер показали первые фото малыша. Звездная пара любит своего сына.

Об этом пара рассказала в instagram.

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Кортни Кардашьян родила четвертого ребенка

Фотомодель Кортни Кардашьян недавно родила первого ребенка от ее нового мужа Тревиса Баркера. Для нее это четвёртый малыш.

У Кортни и ее бывшего гражданского мужа Скотта Дисика трое детей — 14-летний Мэйсон, 11-летняя Пенелопа и 9-летний Рейн. А у Тревиса есть 20-летний сын Лэндон и 17-летняя дочь Алабама от бывшей жены Шанны Моаклер.

Маленького мальчика назвали Рокки. Уже видно, что родители очень любят малыша. Они выложили теплое семейное фото.

Кортни Кардашьян и Тревис Баркер с сыном. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Кортни Кардашьян и Тревис Баркер с сыном. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Напомним, что Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях возлюбленного.

Раньше мужчина Кортни Кардашьян продавал вещи с собственной кровью.