Віталій Козловський відреагував на скандал в одеській ветклініці з ветераном ЗСУ

Співак, військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

У суспільстві та, зокрема, соцмережах не вщухає скандал щодо ситуації в Одесі, коли Вадим Шевеленко облаяв ветерана ЗСУ Олексія Притулу, який має протези замість ніг. Втім зараз Шевеленко стверджує — не побачив інвалідність захисника України. Водночас Притула готовий пробачити його за суттєвий донат військовим.

На цей скандал відреагував співак Віталій Козловський, який служить в ЗСУ. Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Зірковий військовослужбовець висловив нерозуміння, як подібне взагалі може бути у країні, що воює. Козловський впевнений, що Шевеленку не стало совісно, а справа в його зіпсованій репутації.

"Хіба просто відкупитися — це достатньо за таку неповагу до військового? Хіба це достатньо для того, хто живе і заробляє гроші, поки хтось кладе своє життя і здоров’я? Чи не справедливіше, щоб після такого вчинку цей "диванний агресор" сам відправився туди, де ветеран втратив здоров’я?" — зазначив Козловський.

Тоді, на думку Віталія, можливо розкаяння було б щирим. Козловський закликав українців поважати військових.

Що сказав про вибачення Олексій Притула

"Я його вибачень не приймаю, принаймні таких. Я готовий розглянути інші варіанти, якщо побачу ініціативу з його боку. Тоді готовий йому кивнути і сказати, що особисто в мене претензій до тебе немає. Поліція хай з цим розбирається або, можливо, інші компетентні органи", — ексклюзивно Новини.LIVE заявив ветеринар.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець". Також ми розповідали, що співачка Марія Яремчук публічно обурилась через злив лікарями інформації про її дитину.