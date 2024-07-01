Марія Яремчук вперше прокоментувала чутки про народження дитини — деталі

Марія Яремчук публічно обурилась через злив лікарями інформації про її дитину
Українська співачка Марія Яремчук, яка приховує своє особисте життя та народження дитини, вперше прокоментувала чутки про її роман. Вона публічно звинуватила лікарню, в якій з'явився її первісток, у розповсюдженні конфіденційної інформації.
Про це написала в Instagram.
Марія Яремчук підтвердила народження дитини
Співачка побажала не показувати своє особисте життя в медіа та хотіла зберегти період вагітності та народження дитини в таємниці. Втім, у травні почала з'являється інформація про це. Ба більше — ім'я малюка та стать.
Марія Яремчук заявила, що ці дані "злили" лікарі з Чернівецького перинатального центру. Вона звинувачує їх у порушенні медичної таємниці.
"Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я!" — обурилась дівчина.
Однак ще більше її роздратували домисли журналістів про персону батька.
"Батько моєї дитини — Олександр Пономарьов, з якогось перепугу. Завдяки ствердним заголовкам, навіть сусіди тепер нежартівливо питають: "А де Саша, це правда?" Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити, про те, як це читати батькові мого сина", — написала Яремчук.
На завершення зірка згадала про інтерв’ю свого брата Дмитра, який заявив, що сестра ніяк не відреагувала на привітання з народженням первістка. На це співачка відповіла, що не підтримує стосунки зі зведеним братом і бачилася з ним 15 разів в житті. За її словами, вони ніколи не спілкувались.
Нагадаємо, колега співака Назарія Яремчука розповіла про його смертельну хворобу. Також Джамала нещодавно народила третю дитину.
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