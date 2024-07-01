Марія Яремчук вперше прокоментувала чутки про народження дитини — деталі

Українська співачка Марія Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Українська співачка Марія Яремчук, яка приховує своє особисте життя та народження дитини, вперше прокоментувала чутки про її роман. Вона публічно звинуватила лікарню, в якій з'явився її первісток, у розповсюдженні конфіденційної інформації.

Про це написала в Instagram.

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Співачка побажала не показувати своє особисте життя в медіа та хотіла зберегти період вагітності та народження дитини в таємниці. Втім, у травні почала з'являється інформація про це. Ба більше — ім'я малюка та стать.

Марія Яремчук зізналась, що стала мамою. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Марія Яремчук заявила, що ці дані "злили" лікарі з Чернівецького перинатального центру. Вона звинувачує їх у порушенні медичної таємниці.

"Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я!" — обурилась дівчина.

Марія Яремчук звинуватила лікарню. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Однак ще більше її роздратували домисли журналістів про персону батька.

"Батько моєї дитини — Олександр Пономарьов, з якогось перепугу. Завдяки ствердним заголовкам, навіть сусіди тепер нежартівливо питають: "А де Саша, це правда?" Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити, про те, як це читати батькові мого сина", — написала Яремчук.

Марія Яремчук відреагувала на чутки про її роман з Олександром Пономарьовим. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

На завершення зірка згадала про інтерв’ю свого брата Дмитра, який заявив, що сестра ніяк не відреагувала на привітання з народженням первістка. На це співачка відповіла, що не підтримує стосунки зі зведеним братом і бачилася з ним 15 разів в житті. За її словами, вони ніколи не спілкувались.

Марія Яремчук прокоментувала стосунки з братом Дмитром. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Нагадаємо, колега співака Назарія Яремчука розповіла про його смертельну хворобу. Також Джамала нещодавно народила третю дитину.