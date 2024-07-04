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Козловский возмущен скандалом в ветклинике с ветераном ВСУ

4 июля 2024 23:27
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Виталий Козловский отреагировал на скандал в одесской ветклинике с ветераном ВСУ
Певец, военнослужащий ВСУ Виталий Козловский. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В обществе и, в частности, соцсетях не утихает скандал о ситуации в Одессе, когда Вадим Шевеленко обругал ветерана ВСУ Алексея Притулу, у которого протезы вместо ног. Впрочем, сейчас Шевеленко утверждает — не увидел инвалидность защитника Украины. В то же время Притула готов простить его за существенный донат военным.

На этот скандал отреагировал певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Звездный военнослужащий выразил непонимание, как подобное вообще может быть в воюющей стране. Козловский уверен, что Шевеленко не стало стыдно, а дело в его испорченной репутации.

"Разве просто откупиться — это достаточно за такое неуважение к военному? Разве это достаточно для того, кто живет и зарабатывает деньги, пока кто-то кладет свою жизнь и здоровье? Не справедливее ли, чтобы после такого поступка этот "диванный агрессор" сам отправился туда, где ветеран потерял здоровье?" — отметил Козловский.

Тогда, по мнению Виталия, возможно, раскаяние было бы искренним. Козловский призвал украинцев уважать военных.

Что сказал о прощении Алексей Притула

"Я его извинений не принимаю, по крайней мере таких. Я готов рассмотреть другие варианты, если увижу инициативу с его стороны. Тогда готов ему кивнуть и сказать, что лично у меня претензий к тебе нет. Полиция пусть с этим разбирается или, возможно, другие компетентные органы", — эксклюзивно Новини.LIVE заявил ветеринар.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. 18+

Напомним, ранее мы писали, что Вадима Шевеленко, обругавшего ветерана на протезах в Одессе, внесли в базу "Миротворец". Также мы рассказывали, что певица Мария Яремчук публично возмутилась из-за слива врачами информации о ее ребенке.

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