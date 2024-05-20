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Краще мовчіть — Ектор Хіменес-Браво гнівно звернувся до українців, які знецінюють військових

20 травня 2024 15:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ектор Хіменес-Браво розкритикував ролики про ухилянтів — деталі
Відомий український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво емоційно звернувся до українців, які жартують про ухилянтів. Зірковий кухар вважає, що така поведінка суттєво демотивує військових, які боронять нашу країну на фронті.

Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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Відомий ресторатор розкритикував популярний у соцмережах тренд, за яким багато користувачів знімають "кумедні" ролики зі словом "ухилянт". 

Суддя шоу "МастерШеф" розчарований тим, що на початку війни українці щиро дякували захисникам, а зараз знецінюють їхню працю та вбитих на війні земляків.

"Коли стало не соромно насміхатись з військових? Мене бентежить усе, що зараз відбувається у медійному просторі України. Одним словом, це — жах. Коли це стало нормою?" — пише  Ектор Хіменес-Браво.

Зірка "МастерШеф" гнівно звернувся до українців, які поширюють веселі відео про ухилянтів та закликав їх "не демотивувати військових своєю дурнею", а активно допомагати.


"Не хочете допомагати? Краще мовчіть. Не демотивуйте військових своєю дурнею. Так — це дурість не розуміти, що ці тренди, де весело транслюється "ухилянство" — це просто жах. Бо, військові за цим спостерігають зі шпиталю, з окопу, втомлені з фронту, захищаючи націю та її існування. Боятись воювати — не соромно. Соромно — насміхатись з цього", — додав ресторатор.

Раніше ми розповідали про те, що український кухар Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його квартиру пошкодив уламок ворожого дрону.  Також ми повідомляли про те, що ведучий кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів про стосунки з Ектором Хіменесом-Браво.

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Мастер Шеф

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