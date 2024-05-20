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Лучше молчите — Эктор Хименес-Браво гневно обратился к украинцам, которые обесценивают военных

20 мая 2024 15:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эктор Хименес-Браво раскритиковал ролики об уклоняющихся.
Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво эмоционально обратился к украинцам, которые шутят об уклонистах. Звездный повар считает, что такое поведение существенно демотивирует военных, которые защищают нашу страну на фронте.

Об этом он написал на своей странице Instagram.

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Известный ресторатор раскритиковал популярный в соцсетях тренд, по которому многие пользователи снимают "забавные" ролики со словом "уклонист".

Судья шоу "МастерШеф" разочарован тем, что в начале войны украинцы искренне благодарили защитников, а сейчас обесценивают их труд и убитых на войне земляков.

"Когда стало не стыдно насмехаться над военными? Меня смущает все, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины. Одним словом, это — ужас. Когда это стало нормой?" — пишет Эктор Хименес-Браво.

Звезда "МастерШеф" гневно обратился к украинцам, которые распространяют веселые видео об уклонистах и призвал их "не демотивировать военных своей глупостью", а активно им помогать.

"Не хотите помогать? Лучше молчите. Не демотивируйте военных своей глупостью. Да — это глупость не понимать, что эти тренды, где весело транслируется "уклонение" — это просто ужас. Потому что, военные за этим наблюдают из госпиталя, из окопа, уставшие с фронта, защищая нацию и ее существование. Бояться воевать — не стыдно. Стыдно — насмехаться над этим", — добавил ресторатор.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский повар Эктор Хименес Браво признался, что его квартиру повредил обломок вражеского дрона. Также мы сообщали о том, что ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Владимир Ярославский рассказал об отношениях с Эктором Хименесом-Браво.

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