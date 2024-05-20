Эктор Хименес-Браво раскритиковал ролики об уклоняющихся.

Лучше молчите — Эктор Хименес-Браво гневно обратился к украинцам, которые обесценивают военных
Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво эмоционально обратился к украинцам, которые шутят об уклонистах. Звездный повар считает, что такое поведение существенно демотивирует военных, которые защищают нашу страну на фронте.
Об этом он написал на своей странице Instagram.
Звезда шоу "МастерШеф" осуждает медийный тренд об уклонистах
Известный ресторатор раскритиковал популярный в соцсетях тренд, по которому многие пользователи снимают "забавные" ролики со словом "уклонист".
Судья шоу "МастерШеф" разочарован тем, что в начале войны украинцы искренне благодарили защитников, а сейчас обесценивают их труд и убитых на войне земляков.
"Когда стало не стыдно насмехаться над военными? Меня смущает все, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины. Одним словом, это — ужас. Когда это стало нормой?" — пишет Эктор Хименес-Браво.
Звезда "МастерШеф" гневно обратился к украинцам, которые распространяют веселые видео об уклонистах и призвал их "не демотивировать военных своей глупостью", а активно им помогать.
"Не хотите помогать? Лучше молчите. Не демотивируйте военных своей глупостью. Да — это глупость не понимать, что эти тренды, где весело транслируется "уклонение" — это просто ужас. Потому что, военные за этим наблюдают из госпиталя, из окопа, уставшие с фронта, защищая нацию и ее существование. Бояться воевать — не стыдно. Стыдно — насмехаться над этим", — добавил ресторатор.
Ранее мы рассказывали о том, что украинский повар Эктор Хименес Браво признался, что его квартиру повредил обломок вражеского дрона. Также мы сообщали о том, что ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Владимир Ярославский рассказал об отношениях с Эктором Хименесом-Браво.
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