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Крістін Стюарт зізналася, що насправді думає про фільм "Сутінки"

11 січня 2024 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Крістін Стюарт зізналася, що насправді думає про фільм "Сутінки"
Акторка Крістен Стюарт на обкладинці журналу Variety
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Крістен Стюарт у новому інтерв’ю розповіла, що насправді думає про одні з найуспішніших фільмів за свою кінокар'єру. Зірка розповіла, що тепер вона вбачає "дивність" у сазі "Сутінки", і зізналася, що їй не до душі було зніматися у "Ангелах Чарлі".

Про це розповіла в інтерв’ю виданню Variety

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Назвала "Сутінки" — "гей-фільмом"

Крістін Стюарт розповіла, що насправді думає про відомі стрічки, у яких знімалася. Щоправда, така думка сформувалася у неї лише зараз, через роки після знімань. У випадку "Сутінок" через десятиліття. 

 

Сутінки
Крістен Стюарт і Роберт Патінсон. Фото: AP

"Я бачу це лише зараз. Такий собі "гей-фільм". Господи, стосунки Тейлора (ред: Лотнера), Роба (ред: Патінсона) і мене — це було так не нормально. Ви розумієте, мормонка (ред: послідовниця релігійної течії мормонізму) написала цю книгу. Тому це про приниження, про бажання того, що вас знищить. Це дуже готична, гейська схильність", — поділилася своїми думками Стюарт. 

Вона мала на увазі, що любовний трикутник і стосунки Бели, Едварда і Джейкоба були дивними: кожен хотів дечого забороненого. На думку акторки авторка книги розкрила саме це у характерах героїв через те, що сама занадто релігійна і має багато заборон, але і потяг порушити їх. Під "гейством" дівчина, яка сама є представницею ЛГБТ, вірогідно мала на увазі саме бажання того, що не прийнято у суспільстві. 

 

Сутінки
Кадр з фільму "Сутінки": Summit Entertainment

Проте самій Крістін Стюарт такий задум подобається. 

А от задум зняти ремейк на фільм "Ангели Чарлі" їй виявився не до вподоби, хоча вона і зіграла одну з головних ролей у фільмі 2019 року. 

 

Кадр з фільму "Ангели Чарлі", 2019

"Я ненавиділа зніматися у цьому фільмі. Я не знаю, що ще сказати", — різко висловилася Крістен. 

 

Фільм "Ангели Чарли" 2000 рік. Фото: Shutterstock

Проте вона згадала оригінальний фільм 2000 року за участю Камерон Діас, Люсі Лью та Дрю Беррімор.

"Чесно кажучи, ці троє… Камерон, Люсі та Дрю… Мені подобається цей фільм. Я люблю цей фільм! Але не треба було його торкатися", — підсумувала акторка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилося життя головних героїв "Сутінків" через 15 років. 

Також ми розповідали, що напівоголена Крістен Стюарт зналась для японського глянцю.

кіно
ЛГБТ
Крістен Стюарт
закордонні зірки
"Сутінки"

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