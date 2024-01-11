Крістін Стюарт зізналася, що насправді думає про фільм "Сутінки"

Акторка Крістен Стюарт на обкладинці журналу Variety

Крістен Стюарт у новому інтерв’ю розповіла, що насправді думає про одні з найуспішніших фільмів за свою кінокар'єру. Зірка розповіла, що тепер вона вбачає "дивність" у сазі "Сутінки", і зізналася, що їй не до душі було зніматися у "Ангелах Чарлі".

Про це розповіла в інтерв’ю виданню Variety.

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Крістін Стюарт розповіла, що насправді думає про відомі стрічки, у яких знімалася. Щоправда, така думка сформувалася у неї лише зараз, через роки після знімань. У випадку "Сутінок" через десятиліття.

Крістен Стюарт і Роберт Патінсон. Фото: AP

"Я бачу це лише зараз. Такий собі "гей-фільм". Господи, стосунки Тейлора (ред: Лотнера), Роба (ред: Патінсона) і мене — це було так не нормально. Ви розумієте, мормонка (ред: послідовниця релігійної течії мормонізму) написала цю книгу. Тому це про приниження, про бажання того, що вас знищить. Це дуже готична, гейська схильність", — поділилася своїми думками Стюарт.

Вона мала на увазі, що любовний трикутник і стосунки Бели, Едварда і Джейкоба були дивними: кожен хотів дечого забороненого. На думку акторки авторка книги розкрила саме це у характерах героїв через те, що сама занадто релігійна і має багато заборон, але і потяг порушити їх. Під "гейством" дівчина, яка сама є представницею ЛГБТ, вірогідно мала на увазі саме бажання того, що не прийнято у суспільстві.

Кадр з фільму "Сутінки": Summit Entertainment

Проте самій Крістін Стюарт такий задум подобається.

А от задум зняти ремейк на фільм "Ангели Чарлі" їй виявився не до вподоби, хоча вона і зіграла одну з головних ролей у фільмі 2019 року.

Кадр з фільму "Ангели Чарлі", 2019

"Я ненавиділа зніматися у цьому фільмі. Я не знаю, що ще сказати", — різко висловилася Крістен.

Фільм "Ангели Чарли" 2000 рік. Фото: Shutterstock

Проте вона згадала оригінальний фільм 2000 року за участю Камерон Діас, Люсі Лью та Дрю Беррімор.

"Чесно кажучи, ці троє… Камерон, Люсі та Дрю… Мені подобається цей фільм. Я люблю цей фільм! Але не треба було його торкатися", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилося життя головних героїв "Сутінків" через 15 років.

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