Кристин Стюарт призналась, что на самом деле думает о фильме "Сумерки"

Актриса Кристен Стюарт на обложке журнала Variety

Кристен Стюарт в новом интервью рассказала, что на самом деле думает об одних из самых успешных фильмов за свою кинокарьеру. Звезда рассказала, что теперь она видит "странности" в саге "Сумерки", и призналась, что ей не по душе было сниматься в "Ангелах Чарли".

Об этом рассказала в интервью изданию Variety.

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Кристин Стюарт рассказала, что на самом деле думает об известных фильмах, в которых снималась. Правда, такое мнение сформировалось у нее только сейчас, спустя года после съемок. В случае "Сумерки" спустя десятилетие.

Кристен Стюарт и Роберт Патинсон. Фото: AP

"Я вижу это только сейчас. Такой "гей-фильм". Господи, отношения Тейлора (ред: Лотнера), Роба (ред: Патинсона) и меня — это было так не нормально. Вы понимаете, мормонка (ред: последовательница религиозного течения мормонизма) написала эту книгу. Поэтому это об унижении, о желании того, что вас уничтожит. Это очень готическая, гейская склонность", — поделилась своими мыслями Стюарт.

Она имела в виду, что любовный треугольник и отношения Беллы, Эдварда и Джейкоба были странными: каждый хотел чего-то запретного. По мнению актрисы, автор книги раскрыла именно это в характерах героев из-за того, что сама слишком религиозна и имеет много запретов, но и желание нарушить их. Под "гейством" девушка, которая сама является представительницей ЛГБТ, вероятно имела в виду самое желание того, что не принято в обществе.

Кадр из фильма "Сумерки": Summit Entertainment

Однако самой Кристин Стюарт такой замысел нравится.

А вот замысел снять ремейк на фильм "Ангелы Чарли" ей оказался не по душе, хотя она и сыграла одну из главных ролей в фильме 2019 года.

Кадр из фильма "Ангелы Чарли", 2019

"Я ненавидела сниматься в этом фильме. Я не знаю, что еще сказать", — резко высказалась Кристен.

Фильм "Ангелы Чарли" 2000 год. Фото: Shutterstock

Однако она вспомнила оригинальный фильм 2000 года с участием Камерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор.

"Честно говоря, эти трое... Камерон, Люси и Дрю... Мне нравится этот фильм. Я люблю этот фильм! Но не нужно было его касаться", — подытожила актриса.

Напомним, ранее мы писали, как изменилась жизнь главных героев " Сумерек " через 15 лет.

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