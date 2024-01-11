Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кристин Стюарт призналась, что на самом деле думает о фильме "Сумерки" arrow

Кристин Стюарт призналась, что на самом деле думает о фильме "Сумерки"

11 января 2024 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Кристин Стюарт призналась, что на самом деле думает о фильме "Сумерки"
Актриса Кристен Стюарт на обложке журнала Variety
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Кристен Стюарт в новом интервью рассказала, что на самом деле думает об одних из самых успешных фильмов за свою кинокарьеру. Звезда рассказала, что теперь она видит "странности" в саге "Сумерки", и призналась, что ей не по душе было сниматься в "Ангелах Чарли".

Об этом рассказала в интервью изданию Variety.

Читайте также:

Назвала "Сумерки" — "гей-фильмом"

Кристин Стюарт рассказала, что на самом деле думает об известных фильмах, в которых снималась. Правда, такое мнение сформировалось у нее только сейчас, спустя года после съемок. В случае "Сумерки" спустя десятилетие.

 

Сумерки
Кристен Стюарт и Роберт Патинсон. Фото: AP

"Я вижу это только сейчас. Такой "гей-фильм". Господи, отношения Тейлора (ред: Лотнера), Роба (ред: Патинсона) и меня  это было так не нормально. Вы понимаете, мормонка (ред: последовательница религиозного течения мормонизма) написала эту книгу. Поэтому это об унижении, о желании того, что вас уничтожит. Это очень готическая, гейская склонность", — поделилась своими мыслями Стюарт.

Она имела в виду, что любовный треугольник и отношения Беллы, Эдварда и Джейкоба были странными: каждый хотел чего-то запретного. По мнению актрисы, автор книги раскрыла именно это в характерах героев из-за того, что сама слишком религиозна и имеет много запретов, но и желание нарушить их. Под "гейством" девушка, которая сама является представительницей ЛГБТ, вероятно имела в виду самое желание того, что не принято в обществе.

 

Сумерки
Кадр из фильма "Сумерки": Summit Entertainment

Однако самой Кристин Стюарт такой замысел нравится.

А вот замысел снять ремейк на фильм "Ангелы Чарли" ей оказался не по душе, хотя она и сыграла одну из главных ролей в фильме 2019 года.

 

Кадр из фильма "Ангелы Чарли", 2019

"Я ненавидела сниматься в этом фильме. Я не знаю, что еще сказать", — резко высказалась Кристен.

 

Фильм "Ангелы Чарли" 2000 год. Фото: Shutterstock

Однако она вспомнила оригинальный фильм 2000 года с участием Камерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор.

"Честно говоря, эти трое... Камерон, Люси и Дрю... Мне нравится этот фильм. Я люблю этот фильм! Но не нужно было его касаться", — подытожила актриса.

Напомним, ранее мы писали, как изменилась жизнь главных героев " Сумерек " через 15 лет.

Также мы рассказывали, что полуобнаженная Кристен Стюарт зналась для японского глянца.

кино
ЛГБТ
Кристен Стюарт
зарубежные звезды
"Сумерки"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме