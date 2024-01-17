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Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі

17 січня 2024 11:56
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі
Ксенія Мішина в Тайланді. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила в аварію на Балі. Вона спочатку впала з мопеда разом з подругою і травмувалась, а потім в'їхала в чужу автівку. 

Зірка виклала історію в instagram.

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Ксенія Мішина разом з подругою потрапила в ДТП

Українська акторка Ксенія Мішина відпочиває на Балі разом з подругою. Вони вирішили покататись на байках, проте трапилась неприємна ситуація — вони впали з нього.

Дівчата забили руки та ноги, проте більш серйозних травм немає.

"Летіли з байку тихо, але кожний думав про своє. Катя про "Ксю без шолома, їй п*зда...", а я — "я так і знала ! Йо*ані байки", — підписала фото акторка.

Ксенія Мішина також розповіла, що якраз перед падінням вони купили собі браслети з захистом від дурного. Проте очевидно, що прикраси не спрацювали.

Сторіз Ксенії Мішиної
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Окрім катання на байках, Ксенія Мішина захотіла ще пройти місцеву духовну практику очищення, тому занурювалась у холодну воду. Тепер у артистки проблеми зі здоров'ям — а саме цистит.

Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

На цьому пригоди зірки не закінчились. Сьогодні вони потрапили у ДТП на тому самому байку. Вони в'їхали в чуже авто і трохи його пошкрябали.

Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше Ксенія Мішина відпочивала у Тайланді і відвідала острів свиней.

Також Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді.

ДТП
Ксенія Мішина
відпочинок
актори
українські зірки

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