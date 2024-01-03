Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді arrow

Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді

3 січня 2024 15:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді
Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська акторка Ксенія Мішина відпочиває у Таїланді разом зі своїм сином Платоном. Там вона випадково зустріла росіянку і була шокована.

Зірка розповіла про прикру ситуацію в instagram.

Читайте також:

Мішина шокована тим, як росіяни спілкуються зі своїми дітьми

Акторка Ксенія Мішина разом зі своїм сином купувала продукти в місцевому магазині і побачила цікаву ситуацію. Росіянка разом з донькою теж обирала собі їжу і раптом жінка обізвала свою дитину.

"Нещодавно з Платоном спостерігали таку історію…Мама з донькою (два роки десь) в магазині. Донька щось запитала у мами. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрой рот, д...билка!" — розповіла акторка.

Українська акторка була шокована. Вона заклякла на місці від такого спілкування матері та доньки. Проте згодом Мішина пригадала, що росіяни — страшні люди.

"Я аж заклякла. Але потім згадала — це ж покидьки! Виховують таких же", — підсумувала знаменитість.

Ксенія Мішина
Сторіс Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше ми писали, що українці обурені відпочинком акторки закордоном.

Нагадаємо, що Мішина похизувалася новим образом 11-річного сина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі