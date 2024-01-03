Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Українська акторка Ксенія Мішина відпочиває у Таїланді разом зі своїм сином Платоном. Там вона випадково зустріла росіянку і була шокована.

Зірка розповіла про прикру ситуацію в instagram.

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Акторка Ксенія Мішина разом зі своїм сином купувала продукти в місцевому магазині і побачила цікаву ситуацію. Росіянка разом з донькою теж обирала собі їжу і раптом жінка обізвала свою дитину.

"Нещодавно з Платоном спостерігали таку історію…Мама з донькою (два роки десь) в магазині. Донька щось запитала у мами. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрой рот, д...билка!" — розповіла акторка.

Українська акторка була шокована. Вона заклякла на місці від такого спілкування матері та доньки. Проте згодом Мішина пригадала, що росіяни — страшні люди.

"Я аж заклякла. Але потім згадала — це ж покидьки! Виховують таких же", — підсумувала знаменитість.

Сторіс Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше ми писали, що українці обурені відпочинком акторки закордоном.

Нагадаємо, що Мішина похизувалася новим образом 11-річного сина.