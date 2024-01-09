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Ксенія Мішина приїхала на острів свиней у Тайланді

9 січня 2024 18:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ксенія Мішина приїхала на острів свиней у Тайланді
Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська акторка Ксенія Мішина, яка зараз відпочиває у Тайланді разом із своїм сином, поїхала на незвичайний острів. Там її зустріло ціле сімейство свиней.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Ксенії Мішиній дуже сподобався острів свиней

Акторка Ксенія Мішина разом із сином припливли на невеликому човнику на цікавий острів. На ньому мешкають чорні свині. Зірка була в захваті від побачених тварин.

"Боже, куди ми приплили! Це хто тут такий? Бусічки, мої хороші", — звернулась до поросяток зірка.

Сторіз Ксенії Мішиної
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Зіркова мама й її син гладили та ніжили тварин. Свині були дуже доброзичливо налаштовані. Тварини не були проти комунікації.

Свинка, яка годувала поросят, нагадала Ксенії її після пологів.

"Відразу згадала себе в +32 кг після народження сина", — пожартувала зірка.

Сторіз Ксенії Мішиної
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Сторіз Ксенії Мішиної
Сторіз Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше Ксенію Мішину обурили ціни на відпочинок в Таїланді.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді.

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