Ксенія Мішина приїхала на острів свиней у Тайланді
Українська акторка Ксенія Мішина, яка зараз відпочиває у Тайланді разом із своїм сином, поїхала на незвичайний острів. Там її зустріло ціле сімейство свиней.
Про це зірка розповіла в instagram.
Ксенії Мішиній дуже сподобався острів свиней
Акторка Ксенія Мішина разом із сином припливли на невеликому човнику на цікавий острів. На ньому мешкають чорні свині. Зірка була в захваті від побачених тварин.
"Боже, куди ми приплили! Це хто тут такий? Бусічки, мої хороші", — звернулась до поросяток зірка.
Зіркова мама й її син гладили та ніжили тварин. Свині були дуже доброзичливо налаштовані. Тварини не були проти комунікації.
Свинка, яка годувала поросят, нагадала Ксенії її після пологів.
"Відразу згадала себе в +32 кг після народження сина", — пожартувала зірка.
Раніше Ксенію Мішину обурили ціни на відпочинок в Таїланді.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді.
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