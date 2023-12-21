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Мішина поїхала із сином на відпочинок за кордон — українці обурені

21 грудня 2023 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксенію Мішину облаяли за відпочинок за кордоном під час війни
Акторка Ксенія Мішина в рекламі відомого бренду. Фото: Instagram Ксенії Мішиної
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська акторка і головна героїня першого сезону романтичного проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина показала кадри з відпочинку. Телезірка поділилася відео, на якому показала, як вона приїхала до розкішного маєтку за кордон разом зі своїм маленьким сином.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ксенія Мішина на відпочинку

Відома акторка поїхала разом зі своїм сином Платоном на відпочинок за кордон. На її сторінці з’явилися кадри, де її можна побачити разом із сином Платоном. На відео Ксенія танцює разом з хлопчиком під музику з валізами.

Судячи з локації, яку українська акторка поставила на відео, вона поїхала з дитиною до Таїланду. В описі під відео Ксенія не стала залишати багато слів, а привіталася лише з цією країною, написавши: "Привіт, Таїланд" англійською мовою.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном у Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на кадри з відпочинку Ксенії Мішиної

Побачивши той факт, що Ксенія Мішина поїхала за кордон під час повномасштабної війни і розважається там, її підписники одразу ж відреагували. Люди в коментарях почали писати свою думку стосовно кадрів акторки.

  • Та ні, жити можна і відпочивати можна, тільки скромніше, не хизуючись цим
  • Чи це такий спосіб отримати якісь емоції за рахунок хизування, та ще й під час війни! Якщо хіба немає, чим іншим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії
  • Хизуватись своїм відпочинком, коли українці вмирають і країна залита кров'ю своїх громадян, може тільки д*репа чи людина, відірвана від реальності
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина пофарбувала волосся своєму сину

Не так давно українська акторка показала, як її маленькому синові пофарбували волосся. Якщо раніше воно було темним, то після змін воно стало світлим. До того ж, на вусі в нього можна побачити сережку. Сама ж Ксенія зазначила, що в неї тепер є свій Eminem.

"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", — написала в описі під відео українська телезірка.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина показала себе у спокусливій фотосесії. 

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ксенія Мішина різко відповіла хейтерам. 

Також ми повідомляли про те, що популярна телезірка Ксенія Мішина розповіла про свою операцію. 

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