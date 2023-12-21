Ксенію Мішину облаяли за відпочинок за кордоном під час війни

Мішина поїхала із сином на відпочинок за кордон — українці обурені
Українська акторка і головна героїня першого сезону романтичного проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина показала кадри з відпочинку. Телезірка поділилася відео, на якому показала, як вона приїхала до розкішного маєтку за кордон разом зі своїм маленьким сином.
Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ксенія Мішина на відпочинку
Відома акторка поїхала разом зі своїм сином Платоном на відпочинок за кордон. На її сторінці з’явилися кадри, де її можна побачити разом із сином Платоном. На відео Ксенія танцює разом з хлопчиком під музику з валізами.
Судячи з локації, яку українська акторка поставила на відео, вона поїхала з дитиною до Таїланду. В описі під відео Ксенія не стала залишати багато слів, а привіталася лише з цією країною, написавши: "Привіт, Таїланд" англійською мовою.
Реакція українців на кадри з відпочинку Ксенії Мішиної
Побачивши той факт, що Ксенія Мішина поїхала за кордон під час повномасштабної війни і розважається там, її підписники одразу ж відреагували. Люди в коментарях почали писати свою думку стосовно кадрів акторки.
- Та ні, жити можна і відпочивати можна, тільки скромніше, не хизуючись цим
- Чи це такий спосіб отримати якісь емоції за рахунок хизування, та ще й під час війни! Якщо хіба немає, чим іншим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії
- Хизуватись своїм відпочинком, коли українці вмирають і країна залита кров'ю своїх громадян, може тільки д*репа чи людина, відірвана від реальності
Ксенія Мішина пофарбувала волосся своєму сину
Не так давно українська акторка показала, як її маленькому синові пофарбували волосся. Якщо раніше воно було темним, то після змін воно стало світлим. До того ж, на вусі в нього можна побачити сережку. Сама ж Ксенія зазначила, що в неї тепер є свій Eminem.
"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", — написала в описі під відео українська телезірка.
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