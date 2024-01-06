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Ксенію Мішину обурили ціни на відпочинок в Таїланді

6 січня 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Ксенію Мішину обурили ціни на відпочинок в Таїланді
Акторка Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Акторка Ксенія Мішина відпочиває з 11-річним сином в Таїланді. Зірка кіно і телебачення поскаржилась підписникам на високі ціни на деякі послуги в туристичному регіоні. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Зіркова родина відпочиває на острові Самуї. 34-річна акторка активно публікує фото та відео з відпустки, через що нарвалась на хейт з боку українців. Мовляв, публікувати такий контент під час війни на Батьківщині — не на часі.

Втім, Мішина не звертає уваги на подібні коментарі та порадила їм відписатися від неї. Водночас Ксенія розповіла, що ціни на відвідування закритих пляжів шокували її. 

"На приватних територіях та пляжах можна побачити таку красу. Перебування на такому пляжі та користування басейном коштує 5500 грн з дорослого та 3000 грн з дитини. Я послала їх нах*р", — написала акторка.

Також Ксенія розповіла, що замовила собі каву, а сину безалкогольний мохіто. Рахунок від закладу шокував акторку. Вона також звернула свою увагу, що ціни в місцевих супермаркетах значно нижчі, ніж в Україні.

Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді. Також ми розповідали, що Мішина оголила сталевий прес та відповіла хейтерам.

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