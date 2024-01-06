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Ксению Мишину возмутили цены на отдых в Таиланде

6 января 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Ксению Мишину возмутили цены на отдых в Таиланде
Актриса Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса Ксения Мишина отдыхает с 11-летним сыном в Таиланде. Звезда кино и телевидения пожаловалась подписчикам высокими ценами на некоторые услуги в туристическом регионе.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Звездная семья отдыхает на острове Самуи. 34-летняя актриса активно публикует фото и видео из отпуска, из-за чего нарвалась на хейт со стороны украинцев. Мол, публиковать такой контент во время войны на Родине — не время.

Впрочем, Мишина не обращает внимания на подобные комментарии и посоветовала отписаться от нее. В то же время, Ксения рассказала, что цены на посещение закрытых пляжей шокировали ее.

"На частных территориях и пляжах можно увидеть такую красоту. Пребывание на таком пляже и пользование бассейном стоит 5500 грн с взрослого и 3000 грн с ребенка. Я послала их нах*р", — написала актриса.

Также Ксения рассказала, что заказала себе кофе, а сыну безалкогольный мохито. Счет от заведения шокировал актрису. Она также обратила свое внимание на то, что цены в местных супермаркетах значительно ниже, чем в Украине.

Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде. Также мы рассказывали, что Мишина оголила стальной пресс и ответила хейтерам.

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