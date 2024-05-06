Украинцев снова возмутили шутки "Квартал 95" - видео

Выступление "95 Квартала". Фото: скриншот с видео

Актеры студии " Квартал 95 " попали в очередной скандал. Темой для шуток одного из выступлений стали романы начальников ТЦК со своими подчиненными.

Номер о работниках военкомата был опубликован на YouTube-канале студии "Квартал 95".

Читайте также:

Скандал с шутками о ТЦК

Актеры студии решили пошутить о начальнике Ровенского ТЦК, который крутил на рабочем месте романы с разными женщинами. Видео со страстными поцелуями облетело соцсети.

Актеры в роли представителей ТЦК рассказывают новенькой сотруднице о том, что поцелуи с начальником ТЦК — это шифр от российских спецслужб, которые якобы установили в помещении "жучки". Таким образом, в военкомате хотят вроде бы избежать утечки тайной информации.

Выступление "95 Квартала". Фото: скриншот YouTube

Выступление "95 Квартала". Фото: скриншот YouTube

Выступление "95 Квартала". Фото: скриншот YouTube

Актеры почти весь номер целуются. Одна из участниц номера облизала ухо начальника и потрогала его грудь через одежду, а другая запрыгнула ему на руки во время поцелуев. Начальник ТЦК, которого сыграл комик Андрей Рыбак, щупал одну из девушек за бедра и плечи.

Юмористы показали много откровенных сцен и открыто высмеяли украинцев в военной форме.

Пользователи соцсетей возмутились из-за того, что комики позволяют себе унижать тех, кто носит военную форму.

Комментарии под выступлением Квартал 95. Фото: скриншот YouTube

Напомним, Студия "Квартал 95" возмутила сеть шутками об уклонистах. А также Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.