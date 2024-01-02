Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ, — мер міста відреагував

Актори "Єдиного кварталу" Юрій Великий та Ірина Гатун у номері про Скадовськ. Фото: скриншот

Мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на скандальний номер студії "Квартал 95", в якому фігурувала мешканка міста. Політик жорстко розкритикував номер артистів.

Про це він повідомив у Facebook.

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"Жарти про "сіські" зі Скадовська, напевно, комусь здаються дуже дотепними. Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитись перед українцями", — написав мер міста.

Також мер запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською", запропонувавши усім скадовчанам підтримати та зачитати щось українською. Сам же мер на відео зачитав вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Контекст скандалу з "Кварталом 95"

Відзначимо, що в новорічному концерті студії, гумористи Юрій Великий та Ірина Гатун розіграли сценку про дівчину, яка нібито переїхала зі Скадовська на Закарпаття й вирішила перейти на українську мову. Однак вона припускається помилок і не може згадати вимову слів.

"Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська", — йшлося у репліках Гатун.

Але невдалий жарт гумористів викликав шквал хейту та негативу. Користувачі соцмереж дорікнули гумористам, аби ті "мали совість", бо місто вже два роки під тимчасовою окупацією з боку Росії, та почали вимагати від студії колективних вибачень.

Джерело: соцмережі

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше у школах тимчасово окупованого Скадовська дітей змушували писати листи російським військовим з подяками за нібито "захист".

Водночас сьогодні російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.