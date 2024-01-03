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"Квартал 95" пожартував над Дубінським у СІЗО та згадав про напруження між Зеленським та Залужним

3 січня 2024 01:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
"Квартал 95" пожартував над Дубінським у СІЗО та згадав про напруження між Зеленським та Залужним
Актор "95 кварталу" Євген Кошовий під час новорічного виступу. Фото: скриншот з видео
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У новому новорічному випуску "Квартал 95" вирішив пожартувати над нардепом Дубінським. Крім того, не оминули без уваги також ймовірний кофлікт між президентом Зеленським та головнокомандувачем Залужним.

Про це пише Telegram-канал "Політика країни".

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На початку новорічного концерту актор студії Євген Кошовий порадив глядачам та Олександру Дубинському "сісти, бо це надовго".

"Наш концерт як завжди триватиме досить довго, тому хочу сказати глядачам, телеглядачам та Дубинському: "Сідайте, це надовго"", — заявив Кошовий.

Крім того, "Квартал 95" показав номер на тему "новорічного конфлікту Залужного та Зеленського".

У ході номера "Залужний і Зеленський" говорили, що навіть "дурень розуміє, що конфлікт між ними — фейк".

Утім, не обійшлося і без Порошенка.

"Дурень може і розуміє, але його канали це розганяють", — заявив Зеленський, натякаючи на Петра Порошенка.

"Залужний" запропонував "Зеленському" вийти до людей обійнявшись, щоб обнулити всі чутки про конфлікт між ними.

Але Зеленський заявив, що це не варіант.

"Тому що тоді я матиму конфлікт з Єрмаком , що я з іншими обіймаюся. Ви розумієте?", — сказав він.

Додамо, мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на скандальний номер студії "Квартал 95", в якому фігурувала мешканка міста. Політик жорстко розкритикував номер артистів. 

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