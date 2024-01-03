"Квартал 95" пошутил над Дубинским в СИЗО и вспомнил о напряжениях между Зеленским и Залужным
В новом новогоднем выпуске "Квартал 95" решил пошутить над нардепом Дубинским. Кроме того, не обошли вниманием также вероятный конфликт между президентом Зеленским и главнокомандующим Залужным.
Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны".
По ком "прошелся" 95 квартал в новогоднюю ночь
В начале новогоднего концерта актер студии Евгений Кошевой посоветовал зрителям и Александру Дубинскому "сесть, потому что это надолго".
"Наш концерт как всегда продлится достаточно долго, поэтому хочу сказать зрителям, телезрителям и Дубинскому: "Садитесь, это надолго" ", — заявил Кошевой.
Кроме того, "Квартал 95" показал номер на тему "новогоднего конфликта Залужного и Зеленского".
В ходе номера "Залужный и Зеленский" говорили, что даже "дурак понимает, что конфликт между ними — фейк".
Впрочем, не обошлось и без Порошенко.
"Дурак может и понимает, но его каналы это разгоняют", — заявил Зеленский, намекая на Петра Порошенко.
"Залужный" предложил "Зеленскому" выйти к людям обнявшись, чтобы обнулить все слухи о конфликте между ними.
Но Зеленский заявил, что это не вариант.
"Потому что тогда у меня будет конфликт с Ермаком, что я с другими обнимаюсь. Вы понимаете?", — сказал он.
Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95", в котором фигурировала жительница города. Политик подверг жесткой критике номер артистов.
Читайте Новини.LIVE!