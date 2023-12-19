Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова нарешті прокоментувала вирок суду щодо літньої ДТП. Інцидент стався у Києві і набув чималого розголосу.

Рішення суду Квіткова прокоментувала у своїх соціальних мережах.

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У серпні блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. 15 грудня відбулося судове засідання щодо цієї справи. Квіткову визнали винною, але водійських прав не позбавили. Даша мусить виплатити чималу компенсацію постраждалим в спричиненій ДТП. Блогерка повідомила, що понесе покарання згідно з законом.

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала вирок суду. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квіткова потрапила у ДТП влітку. Фото: соціальні мережі

"Друзі, я бачу всі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно з законом, і я повністю несу відповідальність перед законом", — прокоментувала Даша.

Влітку блогерка повертала на перехресті, їхала з машинами в потоці останньою. В бік Лексуса, яким керувала, в’їхало дві машини — Мустанг та Тесла. Скарг від учасників ДТП не було, окрім пасажирки Мустангу. Квіткова зауважила, що та вочевидь впізнала її та почала вимагати гроші в блогерки. Тоді Квіткова зауважила, що буде діяти лише згідно з законом і вирішуватиме все у правовому полі.

Нагадаємо, Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто.

Раніше потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії та про те, що врятувало їй життя.