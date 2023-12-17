Суд визнав винною Дашу Квіткову у справі про ДТП в столиці, — блогер

Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

В серпні цього року переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. За кермом дорогої автівки була саме ексдружина шоумена Нікіти Добриніна. За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, в столиці пройшов суд над Квітковою.

Про це пише видання OBOZ.UA, для якого інколи пише матеріали Беспалов.

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За словами Беспалова, в пʼятницю, 15 грудня, відбулося судове засідання по цій справі. Блогерку, визнали винною. Водійських прав Квіткову не позбавили. Утім, Даша мусить виплатити чималу компенсацію постраждалим в спричиненій ДТП.

Сама ж Даша в сторіз свого Instagram, на який підписані майже 2 млн фоловерів, не опублікувала контенту на судову історію. Квіткова показує світське життя в столиці та публікує чимало фото та відео з рекламними інтеграціями.

Що раніше Квіткова казала про ДТП

За словами Даші, вона повертала на перехресті, їхала з машинами в потоці останньою. В бік Лексуса, за яким зірка була за кермом, в’їхало дві машини — Мустанг та Тесла. Скарг в учасників ДТП не було, окрім пасажирки Мустангу. Квіткова зауважила, що та вочевидь впізнала її та почала вимагати гроші в блогерки.

"Вона вибігла спочатку, почала мене крити триповерховим матом. Потім почала звертатися до мене по імені. Потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім знову раптово почала казати про мій Instagram, мої фотки класні. А потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій руки. Але медичну експертизу ми й досі чекаємо", — розповіла в серпні Квіткова, заявивши, що вона відмовилась платити гроші невідомій дівчині.

Потерпіла в ДТП вимагала гроші від Квіткової. Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, як Даша Квіткова планує святкувати Новий рік. Також ми розповідали, що Квіткова ніколи не рекламує.