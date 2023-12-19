Цветкова прокомментировала приговор суда после громкого ДТП

Блоггерша Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова наконец прокомментировала решение суда по поводу летнего ДТП. Инцидент произошел в Киеве и получил немалую огласку.

Решение суда Квиткова прокомментировала в своих социальных сетях.

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В августе блогер Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. 15 декабря состоялось судебное заседание по этому делу. Квиткову признали виновной, но водительских прав не лишили. Даша должна выплатить немалую компенсацию пострадавшим в ДТП. Блогер сообщила, что понесет наказание по закону.

Блогера Даша Квиткова прокомментировала приговор суда. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квиткова попала в ДТП летом. Фото: социальные сети

"Друзья, я вижу все ваши сообщения о решении суда и благодарю вас за поддержку. Для меня было важно решать все по закону, и я полностью несу ответственность перед законом", — прокомментировала Даша.

Летом блогер поворачивала на перекрестке, ехала с машинами в потоке последней. В сторону Лексуса, которым управляла, въехали две машины — Мустанг и Тесла. Жалоб от участников ДТП не было, кроме пассажирки Мустанга. Квиткова сказала, что та явно узнала ее и потребовала деньги у блгера. Тогда Квиткова отметила, что будет действовать только по закону и решать все в правовом поле.

Напомним, Даша Квиткова попала в масштабное ДТП на люксовом авто.

Ранее потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.