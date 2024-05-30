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Лана Дель Рей приголомшила схудлою фігурою у мініспідниці

30 травня 2024 07:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лана Дель Рей приголомшила схудлою фігурою у мініспідниці
Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Лана Дель Рей була помічена під час подорожі до Риму. Зірка підкреслила фігуру білою міні-спідницею та приталеною футболкою. Фанати були вражені змінами у зовнішності артистки.

Про це пише Daily Mail.

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Доповнивши образ білими балетками, співачка вдягнула пару сережок і блискуче кольє. Її волосся було зібрано в пучок. Ще кілька місяців тому артистка мала більш округлі форми, тож прихильники переконані, вона схудла завдяки модному у Голлівуді препарату.

 

Співачка Лана Дель Рей
Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

 

Співачка Лана Дель Рей
Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

 

"Лана чудова артистка, тому я ніколи не зрозумію її потреби в такій кількості пластичних операцій і втраті ваги за короткий час завдяки препаратам. Все це їй не потрібно, шанувальники люблять її за музику, вони не судять її за зовнішністю".

"Чи є якісь знаменитості, які зараз не на препараті для схуднення?", — коментують у мережі метамарфози із зовнішністю співачки.

 

Співачка Лана Дель Рей
Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

 

Лана не перша, кого підозрюють у вживанні препарату. Серед інших зірок Крістіна Агілера, сестри Кардаш’ян, модель Ешлі Грем та інші помітно схудлі останнім часом селебріті.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

 

Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної фізичної форми. Медикамент зазвичай використовують у лікуванні діабету, він значно знижують апетит, вводиться у руки, стегна та живіт.

Нагадаємо, Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів. А раніше пластичний хірург розповів, хто з зірок схуднув завдяки медичному препарату.

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Лана Дель Рей

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