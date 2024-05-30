Лана Дель Рей приголомшила схудлою фігурою у мініспідниці

Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

Співачка Лана Дель Рей була помічена під час подорожі до Риму. Зірка підкреслила фігуру білою міні-спідницею та приталеною футболкою. Фанати були вражені змінами у зовнішності артистки.

Про це пише Daily Mail.

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Доповнивши образ білими балетками, співачка вдягнула пару сережок і блискуче кольє. Її волосся було зібрано в пучок. Ще кілька місяців тому артистка мала більш округлі форми, тож прихильники переконані, вона схудла завдяки модному у Голлівуді препарату.

Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

"Лана чудова артистка, тому я ніколи не зрозумію її потреби в такій кількості пластичних операцій і втраті ваги за короткий час завдяки препаратам. Все це їй не потрібно, шанувальники люблять її за музику, вони не судять її за зовнішністю".

"Чи є якісь знаменитості, які зараз не на препараті для схуднення?", — коментують у мережі метамарфози із зовнішністю співачки.

Співачка Лана Дель Рей. Фото: BACKGRID

Лана не перша, кого підозрюють у вживанні препарату. Серед інших зірок Крістіна Агілера, сестри Кардаш’ян, модель Ешлі Грем та інші помітно схудлі останнім часом селебріті.

Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної фізичної форми. Медикамент зазвичай використовують у лікуванні діабету, він значно знижують апетит, вводиться у руки, стегна та живіт.

Нагадаємо, Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів. А раніше пластичний хірург розповів, хто з зірок схуднув завдяки медичному препарату.