Лана Дель Рэй ошеломила похудевшей фигурой в мини-юбке

Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

Певица Лана Дель Рэй была замечена во время поездки в Рим. Звезда подчеркнула фигуру белой мини-юбкой и приталенной футболкой. Фанаты были поражены изменениями во внешности артистки.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Лану Дель Рэй заподозрили в похудении на таблетках

Дополнив образ белыми балетками, певица надела пару сережек и блестящее колье. Ее волосы были собраны в пучок. Еще несколько месяцев назад артистка имела более округлые формы, поэтому поклонники убеждены, она похудела благодаря модному в Голливуде препарату.

Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

"Лана отличная артистка, поэтому я никогда не пойму ее потребности в таком количестве пластических операций и потере веса за короткое время благодаря препаратам. Все это ей не нужно, ее поклонники любят за музыку, они не судят ее по внешности".

"Есть ли какие-то знаменитости, которые сейчас не на препарате для похудения?", — комментируют в сети метаморфозы с внешностью певицы.

Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

Лана не первая, кого подозревают в употреблении препарата. Среди других звезд Кристина Агилера, сестры Кардашьян, модель Эшли Грэм и другие заметно похудевшие в последнее время селебрити.

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используется в лечении диабета, он значительно снижает аппетит, вводится в руки, бедра и живот.

Напомним, Кристина Агилера похудела на 18 килограммов. А раньше пластический хирург рассказал, кто из звезд похудел благодаря медицинскому препарату.