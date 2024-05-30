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Лана Дель Рэй ошеломила похудевшей фигурой в мини-юбке

30 мая 2024 07:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лана Дель Рэй ошеломила похудевшей фигурой в мини-юбке
Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Лана Дель Рэй была замечена во время поездки в Рим. Звезда подчеркнула фигуру белой мини-юбкой и приталенной футболкой. Фанаты были поражены изменениями во внешности артистки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дополнив образ белыми балетками, певица надела пару сережек и блестящее колье. Ее волосы были собраны в пучок. Еще несколько месяцев назад артистка имела более округлые формы, поэтому поклонники убеждены, она похудела благодаря модному в Голливуде препарату.

 

Певица Лана Дель Рэй
Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

 

Певица Лана Дель Рэй
Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

 

"Лана отличная артистка, поэтому я никогда не пойму ее потребности в таком количестве пластических операций и потере веса за короткое время благодаря препаратам. Все это ей не нужно, ее поклонники любят за музыку, они не судят ее по внешности".

"Есть ли какие-то знаменитости, которые сейчас не на препарате для похудения?", — комментируют в сети метаморфозы с внешностью певицы.

 

Певица Лана Дель Рэй
Певица Лана Дель Рэй. Фото: BACKGRID

 

Лана не первая, кого подозревают в употреблении препарата. Среди других звезд Кристина Агилера, сестры Кардашьян, модель Эшли Грэм и другие заметно похудевшие в последнее время селебрити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

 

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используется в лечении диабета, он значительно снижает аппетит, вводится в руки, бедра и живот.

Напомним, Кристина Агилера похудела на 18 килограммов. А раньше пластический хирург рассказал, кто из звезд похудел благодаря медицинскому препарату.

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Лана Дель Рей

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