Пластичний хірург розповів, кому з зірок допомогли схуднути пігулки перед Met Gala 2024

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Ультратонка талія Кім Кардашьян, здійняла фурор на цьогорічному Met Gala. Але провідний косметичний хірург розповів, що дехто з інших знаменитостей також виглядали худішими, ніж зазвичай.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес вразила змінами у зовнішності

Користувачі соціальних мереж почали називати Біл Інституту костюмів з "Олімпійськими іграми зі схуднення". Лікар Гері Мотікі, сертифікований пластичний хірург з Лос-Анджелеса, розповів про чотирьох знаменитостей, які могли вживати препарат напередодні події.

Дженніфер Лопес занепокоїла шанувальників після того, як деякі сказали, що вона вийшла "сухою" і "дуже худою". Мотікі сказав, що її вигляд може бути пов’язаний зі вживанням пігулок для схуднення. Хоча це також може бути пов’язано зі стандартною втратою ваги.

Поп-співачка Лана дель Рей вражала змінами ваги протягом багатьох років. Але багато шанувальників припускають, що її нещодавня втрата ваги, яка сталася менш ніж за рік, може бути пов’язана з препаратами для схуднення.

Доктор Мотікі сказав, що він "підозрює", що зірка використовувала препарат для схуднення, оскільки її зміни відбувалися дуже швидко.

Він також припустив, що вона, можливо, використовувала філлери, щоб спробувати відновити втрачений об’єм і виглядати більш молодою.

"Часто трапляється, що люди втрачають вагу на цих препаратах, а потім думають, що виглядають виснаженими. Тоді з’являються філлери. Загалом результати виглядають дуже природно, і вона виглядає чудово", — говорить пластичний хірург.

Деякі глядачі також вказали на втрату об'єму рис її обличчя як ознаку того, що вона використовувала пігулки.

Актриса Джессіка Біл каже, що купалася у солі Епсома, щоб скинути достатньо ваги, щоб одягнути свою сукню на Met Gala.

Але пластичні хірурги припустили, що їй, можливо, також допоміг препарат, щоб отримати стрункішу фігуру. Вони вказали на її меншу талію як потенційний доказ того, що вона схудла, порівнюючи це з її останньою появою на Балі в 2013 році.

Але хірурги сказали, що вона також завжди була "досить худою" і в "гарній формі", а доктор Мотікі сказав, що тонус її рук свідчить про те, що вона тренується.

"Купання у солі Епсома позбавило б вас трохи води, але це не втисне вас у сукню, тому що ви просто повернете воду", — розповів він.

Доктор Мотікі також вказав на її шию, яка здавалася більш впалою, що може свідчити про втрату ваги.

Англійська сіль може допомогти комусь трохи зменшити об’єм талії, сприяючи виведенню вологи з тіла. Але багато лікарів радять не використовувати її для цієї мети, кажучи, що вона може викликати зневоднення, що може призвести до численних ускладнень.

Переглядаючи фотографії Кім Кардаш’ян, доктор Мотикі відразу сказав: "Талія від препарату"

"Її талія виглядає тоншою, ніж ми бачили раніше", — розповів лікар.

Це не перший раз, коли Кім стикається з обвинуваченнями щодо вживання препарату для схуднення, її також звинуватили у 2022 році, що пігулки допомогли їй влізти в сукню Мерилін Монро.

Щоб поміститися в одяг, Кім зізналася, що схудла за три тижні.

Вона стверджувала, що цього вдалося досягти, уникаючи вуглеводів і просто споживаючи овочі та білки, а також бігаючи на біговій доріжці та надягаючи костюм для сауни двічі на день.

Нагадаємо, Сальма Гайєк вразила ефектною появою на червоній доріжці. А у Нью-Йорку відбувся Балі Інституту костюмів.