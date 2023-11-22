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Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю

22 листопада 2023 11:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Лана Дель Рей стала героїнею обкладинки грудневого номера Harper's Bazaar. Артистка знялася у фотосесії для видання в образах Prada, Rodarte, Alaia і розповіла в інтерв'ю про життя з родичами та період невдач на початку кар'єри.

Про це пише Harper's Bazaar.

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На запитання журналіста, чи закохана співачка зараз, вона, посміхаючись, категорично відповідає "ні".

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

"Зараз я точно не закохана. Ні. Абсолютно не закохана. Була, але ні. Ну, я вам скажу. За останні п'ять місяців у турі і тут мені це поки не спадало на думку. Але дайте мені тиждень. Моя історія, звичайно, в якийсь момент прийде за мною. У мене всередині великий старий будинок. Ось і все. Тут тепло. Тут є величезне вогнище. Якби я зазирнула прямо у своє серце, воно було б дуже великим. І тут дуже жарко і тепло. Але буває і холодно", — розповіла зірка.

38-річна Лана Дель Рей вважається однією з найуспішніших співачок, а також авторів пісень свого покоління. Її дебютний альбом Born to Die, випущений у 2012 році, знаходився у чарті Billboard 200 понад 500 тижнів, що серед сольних виконавиць може зрівнятися лише з досягненням Адель.

Завдяки успіху синглів Video Games, Blue Jeans і National Anthem альбом Born to Die став п'ятим найбільш продаваним альбомом у світі в 2012 році.

"Я впевнена, що моя інтуїція у повсякденному житті ще дуже сильна. Але у випадку з кар'єрою, я думаю, це було щось на зразок "давайте просто спробуємо і подивимося, чи вийде у нас це" замість того, щоб усе закінчилося", — розповіла співачка.

Лана зізнається, що не перебуває в періоді меланхолії і не впевнена, що взагалі чогось хоче від життя. Для неї цей стан пов'язаний із певними труднощами.

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