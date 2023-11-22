Лана Дель Рэй продемонстрировала пышный бюст на страницах глянца

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй стала героиней обложки декабрьского номера Harper's Bazaar. Артистка снялась в фотосессии для издания в образах Prada, Rodarte, Alaia и рассказала в интервью о жизни с родственниками и периоде неудач в начале карьеры.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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На вопрос журналиста, влюблена ли певица сейчас, она, улыбаясь, категорически отвечает "нет".

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus/

"Сейчас я точно не влюблена. Нет. Совершенно не влюблена. Была, но нет. Я вам скажу. За последние пять месяцев в туре и здесь мне это пока не приходило в голову. Но дайте мне неделю. Моя история, конечно, в какой-то момент придет за мной. У меня внутри большой старый дом. Вот и все. Здесь тепло. Здесь есть огромный костер. Если бы я заглянула прямо в свое сердце, оно было бы очень большим. И здесь очень жарко и тепло. Но бывает и холодно", — рассказала звезда.

38-летняя Лана Дель Рэй считается одной из самых успешных певиц, а также авторов песен своего поколения. Ее дебютный альбом Born to Die, выпущенный в 2012 году, находился в чарте Billboard 200 более 500 недель, что среди сольных исполнительниц может сравниться только с достижением Адель.

Благодаря успеху синглов Video Games, Blue Jeans и National Anthem, альбом Born to Die стал пятым самым продаваемым альбомом в мире в 2012 году.

"Я уверена, что моя интуиция в повседневной жизни еще очень сильна. Но в случае с карьерой, я думаю, это было что-то вроде "давайте просто попробуем и посмотрим, получится ли у нас это" вместо того, чтобы все закончилось", — рассказала певица.

Лана признается, что не находится в периоде меланхолии и не уверена, что вообще чего-то хлчет от жизни. Для нее это состояние связано с определенными трудностями.

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