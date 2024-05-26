Віктор Розовий пересувається на кріслі колісному — фото

Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови на передовій. Після важкої операції та тривалого лікування актор вийшов на зв'язок та показався в інвалідному візку.

Відповідну світлину захисник опублікував у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Розовий вдруге вийшов на зв'язок із шанувальниками після того, як ледь не загинув на фронті. Комік зараз відновлюється в Україні, однак чекає дозволу лікарів, щоб відправитися на подальшу реабілітацію за кордон.

Помітно схудлий військовий показався в інвалідному візку разом зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною та песиком на ім'я Руслан.

Кохана артиста прогулюється із ним парком. Шрам від нещодавно перенесеної операції на голові Розовий приховав капелюхом.

Комік та військовий Віктор Розовий з дружиною Ольгою та улюбленцем Русланом Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, 21 березня Розовий під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення голови. Два тижні після важкої евакуації за життя військового боролися медики. Зараз Віктор потребує реабілітації за кордоном.

Раніше ми писали про те, як новий "Холостяк" Олександр Терен отримав поранення на фронті. А також комік та військовий Віктор Розовий незадовго до життєвого випробування одружився.