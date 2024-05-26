Виктор Розовый передвигается на колесном кресле.

Едва не погиб на передовой — Виктор Розовый показался в инвалидной коляске
Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на передовой. После тяжелой операции и длительного лечения актер вышел на связь и показался в инвалидной коляске.
Соответствующее фото защитник опубликовал в Stories на своей странице Instagram.
Виктор Розовый вышел на связь после ранения
Розовый второй раз вышел на связь с поклонниками после того, как едва не погиб на фронте. Комик сейчас восстанавливается в Украине, однако ждет разрешения врачей отправиться на дальнейшую реабилитацию за границу.
Заметно похудевший военный показался в инвалидной коляске вместе со своей женой Ольгой Мерзликиной и собачкой по имени Руслан.
Любимая артиста гуляет с ним по парку. Шрам от недавно перенесенной операции на голове Розовый скрыл под шляпой.
Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.
Ранее мы писали о том, как новый "Холостяк" Александр Терен получил ранения на фронте. А также комик и военный Виктор Розовый незадолго до жизненного испытания женился.
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