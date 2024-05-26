Виктор Розовый передвигается на колесном кресле.

Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на передовой. После тяжелой операции и длительного лечения актер вышел на связь и показался в инвалидной коляске.

Соответствующее фото защитник опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Виктор Розовый вышел на связь после ранения

Розовый второй раз вышел на связь с поклонниками после того, как едва не погиб на фронте. Комик сейчас восстанавливается в Украине, однако ждет разрешения врачей отправиться на дальнейшую реабилитацию за границу.

Заметно похудевший военный показался в инвалидной коляске вместе со своей женой Ольгой Мерзликиной и собачкой по имени Руслан.

Любимая артиста гуляет с ним по парку. Шрам от недавно перенесенной операции на голове Розовый скрыл под шляпой.

Комик и военный Виктор Розовый с женой Ольгой и любимцем Русланом Фото: скриншот YouTube

Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.

Ранее мы писали о том, как новый "Холостяк" Александр Терен получил ранения на фронте. А также комик и военный Виктор Розовый незадолго до жизненного испытания женился.