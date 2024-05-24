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Відчував пекельний біль — новий "Холостяк" Олександр Терен про те, як отримав поранення на фронті

24 травня 2024 19:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Терен розповів про те, як втратив ноги на війні — деталі
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько поділився шокуючими подробицями про те, як отримав важке поранення на фронті. Захиснику не допомагали жодні знеболюючі.

Про це він розповів в інтерв'ю hromadske.

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Захисник отримав поранення 24 серпня 2022 року. Олександр розповів про те, що снаряд влучив у місцевість, на території якої він ніс службу за доволі дивних обставин.

"Ми були єдиною групою, яка працювала з того села, тобто там взагалі більше нікого не було. І туди нічого не прилітало ні перед тим, ні, фактично, після того. Єдиний раз, коли прилетіло — це в окоп, в якому я лежав. І досі невідомо, що це було. Я тих, хто ще живий, запитував, і ніхто не може дати відповіді. Це просто якось так неочікувано сталося. Дуже дивний збіг обставин", — розповів блогер. 

Терен зізнався, що під час прильоту відчув нестерпний та пекельний біль. Він одразу зрозумів, що залишився без нижніх кінцівок. 

Новий холостяк розповів про поранення
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: Instagram/tsvit_terenu

"Це скажений біль. Навіть не можу словами описати цей біль, якийсь пекельний, насправді. Я зрозумів, що все, це в мене однозначно немає ніг, бо так боліти може тільки тоді, коли їх нема. Тим паче мене засипало землею, і я думаю: ну, точно вже без ніг. Єдині думки з того моменту — це про те, щоб біль зупинився. Спочатку фізично дуже боляче було декілька, можливо, навіть тижнів. Прям дуже нереально боліло", — поділився "Холостяк".

Військову призначали серйозні препарати для знеболення, однак вони йому зовсім не допомагали.

Будько навіть робили спінальну анестезію, однак і вона  йому не врятувала. Через деякий час після поранення в артиста почалися сильні фантомні болі, які тривали більше двох місяців. За словами військового, від нестерпних страждань він буквально сходив з розуму.

Олександр Терен Будько розповів про те, як втратив кінцівки на війні
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: Instagram/tsvit_terenu

"Ти лежиш, терпиш, не спиш, не їси, не ходиш. Тобі постійно роблять операції. Коротше, це була жесть. Тоді я не думав, що робити далі. Єдине, що я хотів, — щоб просто не було болю", — додав захисник. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українці звинуватили Григорія Решетніка в піарі на шоу "Холостяк". А також дівчата з усієї країни хочуть потрапити на проєкт, щоб позмагатися за серце Олександра (Терена) Будько. Через високу активність сайт проєкту перестав працювати.  

шоу Холостяк
військові
українські зірки
війна в Україні
поранення
фронт
Олександр "Терен" Будько

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