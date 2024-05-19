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Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика

19 травня 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українські зірки вітають Олександра Усика із перемогою — фото
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У ніч з 18 на 19 травня український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Спортсмен став власником чотирьох поясів — WBA, IBF, WBO, WBC. 

Українські зірки захоплюються перемогою легенди спорту, і Новини.LIVE розкажуть, як вони вітають Усика з переможним боєм.

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Зірки вітають Усика з перемогою

Надя Дорофєєва

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 1
Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лілія Ребрик 

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 2
Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Оля Полякова

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 3
Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Григорій Решетник

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 4
Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Андрій Бєдняков 

"Настав час вам дізнатися спаринг партнера Усика. Я готував його як міг. З перемогою, Чемп", — пожартував ведучий.

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 5
Український боксер Олександр Усик та телеведучий Андрій Бєдняков. Фото: скриншот Instagram

Маша Єфросиніна

Відома телеведуча помітила, що на шортах боксера було написане її ім'я.

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 6
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. Фото: скриншот Instagram

Джамала 

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 7
Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лілія Подкопаєва

"АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! БРАВО, ОЛЕКСАНДРЕ!" — захоплюється боксером гімнастка.

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика - фото 8
Український боксер Олександр Усик та спортсменка Лілія Підкопаєва. Фото: скриншот Instagram

Андрій Джеджула 

"Вітаю всіх українців і тебе, Олександре! Нова легенда 21-го сторіччя. Вже сьогодні на аукціоні в Каннах буду продавати боксерські рукавички з автографом абсолютного", — привітав Усика телеведучий.

Нагадаємо, Усик переміг Ф'юрі в унікальному взутті —боксерках з написом Undisputed. Також український спортсмен одягнув на церемонію особливу вишиванку — позаду зобразили героя, який викрикнув "Слава Україні!" і був розстріляний росіянами.

спорт
Олександр Усик
бокс
шоу-бізнес
українські зірки
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