Українські зірки вітають Олександра Усика із перемогою — фото

Легенда 21-го сторіччя — відомі українці захоплюються перемогою Усика
У ніч з 18 на 19 травня український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Спортсмен став власником чотирьох поясів — WBA, IBF, WBO, WBC.
Українські зірки захоплюються перемогою легенди спорту, і Новини.LIVE розкажуть, як вони вітають Усика з переможним боєм.
Зірки вітають Усика з перемогою
Надя Дорофєєва
Лілія Ребрик
Оля Полякова
Григорій Решетник
Андрій Бєдняков
"Настав час вам дізнатися спаринг партнера Усика. Я готував його як міг. З перемогою, Чемп", — пожартував ведучий.
Маша Єфросиніна
Відома телеведуча помітила, що на шортах боксера було написане її ім'я.
Джамала
Лілія Подкопаєва
"АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! БРАВО, ОЛЕКСАНДРЕ!" — захоплюється боксером гімнастка.
Андрій Джеджула
"Вітаю всіх українців і тебе, Олександре! Нова легенда 21-го сторіччя. Вже сьогодні на аукціоні в Каннах буду продавати боксерські рукавички з автографом абсолютного", — привітав Усика телеведучий.
Нагадаємо, Усик переміг Ф'юрі в унікальному взутті —боксерках з написом Undisputed. Також український спортсмен одягнув на церемонію особливу вишиванку — позаду зобразили героя, який викрикнув "Слава Україні!" і був розстріляний росіянами.
Читайте Новини.LIVE!