Українські зірки вітають Олександра Усика із перемогою — фото

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

У ніч з 18 на 19 травня український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Спортсмен став власником чотирьох поясів — WBA, IBF, WBO, WBC.

Українські зірки захоплюються перемогою легенди спорту, і Новини.LIVE розкажуть, як вони вітають Усика з переможним боєм.

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Зірки вітають Усика з перемогою

Надя Дорофєєва

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лілія Ребрик

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Оля Полякова

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Григорій Решетник

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Андрій Бєдняков

"Настав час вам дізнатися спаринг партнера Усика. Я готував його як міг. З перемогою, Чемп", — пожартував ведучий.

Український боксер Олександр Усик та телеведучий Андрій Бєдняков. Фото: скриншот Instagram

Маша Єфросиніна

Відома телеведуча помітила, що на шортах боксера було написане її ім'я.

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. Фото: скриншот Instagram

Джамала

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лілія Подкопаєва

"АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! БРАВО, ОЛЕКСАНДРЕ!" — захоплюється боксером гімнастка.

Український боксер Олександр Усик та спортсменка Лілія Підкопаєва. Фото: скриншот Instagram

Андрій Джеджула

"Вітаю всіх українців і тебе, Олександре! Нова легенда 21-го сторіччя. Вже сьогодні на аукціоні в Каннах буду продавати боксерські рукавички з автографом абсолютного", — привітав Усика телеведучий.

Нагадаємо, Усик переміг Ф'юрі в унікальному взутті —боксерках з написом Undisputed. Також український спортсмен одягнув на церемонію особливу вишиванку — позаду зобразили героя, який викрикнув "Слава Україні!" і був розстріляний росіянами.