Украинские звезды поздравляют Александра Усика с победой.

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

В ночь с 18 на 19 мая украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Спортсмен стал обладателем четырех поясов — WBA, IBF, WBO, WBC.

Украинские звезды восхищаются победой легенды спорта, и Новини.LIVE расскажут, как они поздравляют Усика с победным боем.

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Звезды поздравляют Усика с победой

Надя Дорофеева

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лилия Ребрик

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Оля Полякова

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Григорий Решетник

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Андрей Бедняков

"Пора вам узнать спарринг партнера Усика. Я готовил его как мог. С победой, Чемп", — пошутил ведущий.

Украинский боксер Александр Усик и телеведущий Андрей Бедняков. Фото: скриншот Instagram

Маша Ефросинина

Известная телеведущая заметила, что на шортах боксера было написано ее имя.

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Фото: скриншот Instagram

Джамала

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лилия Подкопаева

"АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! БРАВО, АЛЕКСАНДР!" — восхищается боксером гимнастка.

Украинский боксер Александр Усик и спортсменка Лилия Пидкопаева. Фото: скриншот Instagram

Андрей Джеджула

"Поздравляю всех украинцев и тебя, Александр! Новая легенда 21-го столетия. Уже сегодня на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", — поздравил Усика телеведущий.

Напомним, Усик победил Фьюри в уникальной обуви — боксерках с надписью Undisputed. Также украинский спортсмен надел на церемонию особую вышиванку — сзади изобразили героя, который выкрикнул "Слава Украине!" и был расстрелян россиянами.