Украинские звезды поздравляют Александра Усика с победой.

Легенда 21-го столетия — известные украинцы восхищаются победой Усика
В ночь с 18 на 19 мая украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Спортсмен стал обладателем четырех поясов — WBA, IBF, WBO, WBC.
Украинские звезды восхищаются победой легенды спорта, и Новини.LIVE расскажут, как они поздравляют Усика с победным боем.
Звезды поздравляют Усика с победой
Надя Дорофеева
Лилия Ребрик
Оля Полякова
Григорий Решетник
Андрей Бедняков
"Пора вам узнать спарринг партнера Усика. Я готовил его как мог. С победой, Чемп", — пошутил ведущий.
Маша Ефросинина
Известная телеведущая заметила, что на шортах боксера было написано ее имя.
Джамала
Лилия Подкопаева
"АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! БРАВО, АЛЕКСАНДР!" — восхищается боксером гимнастка.
Андрей Джеджула
"Поздравляю всех украинцев и тебя, Александр! Новая легенда 21-го столетия. Уже сегодня на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", — поздравил Усика телеведущий.
Напомним, Усик победил Фьюри в уникальной обуви — боксерках с надписью Undisputed. Также украинский спортсмен надел на церемонию особую вышиванку — сзади изобразили героя, который выкрикнул "Слава Украине!" и был расстрелян россиянами.
Читайте Новини.LIVE!