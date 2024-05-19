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Легенда 21-го столетия — известные украинцы восхищаются победой Усика

19 мая 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинские звезды поздравляют Александра Усика с победой.
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В ночь с 18 на 19 мая украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Спортсмен стал обладателем четырех поясов — WBA, IBF, WBO, WBC.

Украинские звезды восхищаются победой легенды спорта, и Новини.LIVE расскажут, как они поздравляют Усика с победным боем.

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Звезды поздравляют Усика с победой

Надя Дорофеева

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 1
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лилия Ребрик

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 2
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Оля Полякова

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 3
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Григорий Решетник

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 4
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Андрей Бедняков

"Пора вам узнать спарринг партнера Усика. Я готовил его как мог. С победой, Чемп", — пошутил ведущий.

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 5
Украинский боксер Александр Усик и телеведущий Андрей Бедняков. Фото: скриншот Instagram

Маша Ефросинина

Известная телеведущая заметила, что на шортах боксера было написано ее имя.

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 6
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Фото: скриншот Instagram

Джамала

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 7
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот Instagram

Лилия Подкопаева

"АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! БРАВО, АЛЕКСАНДР!" — восхищается боксером гимнастка.

Легенда 21-го столетия — известные украинцы увлекаются победой Усика - фото 8
Украинский боксер Александр Усик и спортсменка Лилия Пидкопаева. Фото: скриншот Instagram

Андрей Джеджула

"Поздравляю всех украинцев и тебя, Александр! Новая легенда 21-го столетия. Уже сегодня на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", — поздравил Усика телеведущий.

Напомним, Усик победил Фьюри в уникальной обуви — боксерках с надписью Undisputed. Также украинский спортсмен надел на церемонию особую вышиванку — сзади изобразили героя, который выкрикнул "Слава Украине!" и был расстрелян россиянами.

спорт
Александр Усик
бокс
шоу-бизнес
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спортсмены

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