Актор Міша Коллінз оголосив благодійний збір на автівку для розмінування — деталі

Американський актор Міша Коллінз. Фото: UNITED 24

Зірка серіалу про монстрів "Надприроднє" Міша Коллінз знову вирішив допомогти Україні. Він відкрив благодійний збір на автівку для розмінування. Окрім того, розігрує власні речі, щоб зібрати більше коштів.

Про це повідомляє фандрейзингова платформа UNITED 24.

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Американський актор Міша Коллінз має українське коріння і з перших днів повномасштабного вторгнення підтримав далеку Батьківщину. Він став одним з амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED 24.

Нещодавно він знову приїхав до Києва і вирішив зібрати кошти на спеціальне авто для розмінування. Йому шкода української природи та людей, які потерпають від дій ворога.

"Люди постійно запитують мене: "Що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Хіба ми не повинні залишити це питання на розсуд урядів?" Але кожен долар допомагає, а проєкт розмінування в Україні є надзвичайно важливим і надзвичайно недофінансованим. Наші пожертви на купівлю цієї машини не закінчать війну, і вона не очистить усі українські землі, проте вона знешкодить багато тисяч мін та боєприпасів, що не вибухнули, і не дасть сотням, якщо не тисячам, невинних українців, зокрема жінкам та дітям, втратити кінцівки або життя", — прокоментував актор.

Ціль благодійного збору — 450 тисяч доларів. Це ціна автівки, яка допомогатиму саперам убезпечити розмінування територій. Також завдяки броні буде легко пересувати бездоріжжям, а екіпаж стане захищеним від травмувань у випадку детонації вибухового предмета.

Також актор оголосив розіграш призів. За донат від 24 доларів, учасник може виграти тренч із "Надприродного" та п'ять краваток з підписом актора.

Нагадаємо, актор Міша Коллінз прибув до Києва кілька днів тому. Також раніше зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям.