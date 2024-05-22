Актер Миша Коллинз объявил благотворительный сбор на автомобиль для разминирования.

Американский актер Миша Коллинз. Фото: UNITED 24

Звезда сериала о монстрах "Сверхъестественное" Миша Коллинз снова решил помочь Украине. Он открыл благотворительный сбор на автомобиль для разминирования. Кроме того, разыгрывает собственные вещи, чтобы собрать больше денег.

Об этом сообщает фандрейзинговая платформа UNITED 24.

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Американский актер Миша Коллинз имеет украинские корни и с первых дней полномасштабного вторжения поддержал дальнюю Родину. Он стал одним из послов фандрейзинговой платформы UNITED 24.

Недавно он снова приехал в Киев и решил собрать средства на специальный автомобиль для разминирования. Ему жаль украинскую природу и людей, которые страдают от действий врага.

"Люди постоянно спрашивают меня: "Что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Разве мы не должны оставить этот вопрос на усмотрение правительств?". Но каждый доллар помогает, а проект разминирования в Украине чрезвычайно важен и чрезвычайно недофинансирован. Наши пожертвования на покупку этой машины не закончат войну, и она не очистит все украинские земли, однако она обезвредит много тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов и не даст сотням, если не тысячам, невинных украинцев, в частности женщинам и детям, потерять конечности или жизнь", — прокомментировал актер.

Цель благотворительного сбора — 450 тысяч долларов. Это цена автомобиля, который будет помогать саперам обезопасить разминирование территорий. Также благодаря броне будет легко передвигаться по бездорожью, а экипаж станет защищенным от травм в случае детонации взрывного предмета.

Также актер объявил розыгрыш призов. За донат от 24 долларов, участник может выиграть тренч из "Сверхъестественного" и пять галстуков с подписью актера.

Напомним, актер Миша Коллинз прибыл в Киев несколько дней назад. Также ранее звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам.