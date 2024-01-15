Легендарна пісня Кричевського зазвучала українською

Співак Гарік Кричевський. Фото: facebook.com/GarikKrichevsky

Гарік Кричевський, який лише нещодавно звернувся за допомогою у перекладі своєї легендарної пісні "Киевлянка" на українську до поета Євгена Рибчинського, вже випустив саму пісню і кліп до неї. У відео неочікувано з'являється Павло Зібров.

Прем'єра кліпу відбулася на YouTube.

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Заслужений артист України, співак Гарік Кричевський вирішив перекласти всі російськомовні пісні українською. За допомогою він звернувся до композитора, співака Євгена Рибчинського. Першою він переклав хіт "Киевлянка".

На "Кияночку" виконавець вже навіть встиг зняти кліп, у якому неочікувано з'явився Павло Зібров, який вже і сам переклав деякі свої хіти.

Обкладинка пісні "Кияночка". Фото: facebook.com/GarikKrichevsky

За сценарієм, Павло телефонує своєму другу Гаріку і питає, коли вже відома всім "Киевлянка" зазвучить українською. На що Кричевський відповідає що "вже" і пропонує зателефонувати по відеозв'язку. Тоді Гарік разом з музикантами та беквокалом співає "Кияночку" для Зіброва.

Кричевський показав другові "Кияночку" саме по відеозв'язку вірогідно через те, що зараз мешкає за кордоном. Відомо, що співак проходив лікування у Німеччині після мікроінфаркту.

Володар головних вусів країни пританцьовував, а наприкінці заявив, що "так набагато краще".

Ця версія сподобалася і прихильникам Кричевсього. За переклад вони подякували у коментарях.

Коментар під кліпом "Кияночка". Скриншот

Коментар під кліпом "Кияночка". Скриншот

Коментар під кліпом "Кияночка". Скриншот

Нагадаємо, шансоньє Гаріку Кричевському переклали його хіт "Киевлянка".

Нагадаємо, Гарік Кричевський розповів, що окупанти вивезли з його будинку.