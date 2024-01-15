Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Легендарная песня Кричевского зазвучала на украинском arrow

Легендарная песня Кричевского зазвучала на украинском

15 января 2024 10:54
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Легендарная песня Кричевского зазвучала на украинском
Певец Гарик Кричевский. Фото: facebook.com/GarikKrichevsky
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Гарик Кричевский, который только недавно обратился за помощью в переводе своей легендарной песни "Киевлянка" на украинский к поэту Евгению Рыбчинскому, уже выпустил саму песню и клип к ней. В видео неожиданно появляется Павел Зибров.

Премьера клипа состоялась на YouTube.

Читайте также:

Зиброву понравилось

Заслуженный артист Украины, певец Гарик Кричевский, решил перевести все русскоязычные песни на украинский. За помощью он обратился к композитору, певцу Евгению Рыбчинскому. Первым он перевел хит "Киевлянка".

На "Кияночку" исполнитель уже даже успел снять клип, в котором неожиданно появился Павел Зибров, который уже сам перевел некоторые свои хиты.

 

Гарик Кричевский
Обложка песни "Кияночка". Фото: facebook.com/GarikKrichevsky

По сценарию, Павел звонит своему другу Гарику и спрашивает, когда уже известная всем "Киевлянка" зазвучит на украинском. На что Кричевский отвечает что "уже" и предлагает позвонить по видеосвязи. Тогда Гарик вместе с музыкантами и бэквокалом поет "Кияночку" для Зиброва.

Кричевский показал другу "Кияночку" именно по видеосвязи вероятно из-за того, что сейчас живет за границей. Известно, что певец проходил лечение в Германии после микроинфаркта.

 

Обладатель главных усов страны приплясывал, а в конце заявил, что "так гораздо лучше".

Эта версия понравилась и поклонникам Кричевского. За перевод они поблагодарили в комментариях.

Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот
Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот
Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот

Напомним, шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка".

Напомним, Гарик Кричевский рассказал, что оккупанты вывезли из его дома.

Павел Зибров
украинские звезды
песня
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме