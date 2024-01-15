Легендарная песня Кричевского зазвучала на украинском
Гарик Кричевский, который только недавно обратился за помощью в переводе своей легендарной песни "Киевлянка" на украинский к поэту Евгению Рыбчинскому, уже выпустил саму песню и клип к ней. В видео неожиданно появляется Павел Зибров.
Премьера клипа состоялась на YouTube.
Зиброву понравилось
Заслуженный артист Украины, певец Гарик Кричевский, решил перевести все русскоязычные песни на украинский. За помощью он обратился к композитору, певцу Евгению Рыбчинскому. Первым он перевел хит "Киевлянка".
На "Кияночку" исполнитель уже даже успел снять клип, в котором неожиданно появился Павел Зибров, который уже сам перевел некоторые свои хиты.
По сценарию, Павел звонит своему другу Гарику и спрашивает, когда уже известная всем "Киевлянка" зазвучит на украинском. На что Кричевский отвечает что "уже" и предлагает позвонить по видеосвязи. Тогда Гарик вместе с музыкантами и бэквокалом поет "Кияночку" для Зиброва.
Кричевский показал другу "Кияночку" именно по видеосвязи вероятно из-за того, что сейчас живет за границей. Известно, что певец проходил лечение в Германии после микроинфаркта.
Обладатель главных усов страны приплясывал, а в конце заявил, что "так гораздо лучше".
Эта версия понравилась и поклонникам Кричевского. За перевод они поблагодарили в комментариях.
Напомним, шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка".
Напомним, Гарик Кричевский рассказал, что оккупанты вывезли из его дома.
Читайте Новини.LIVE!