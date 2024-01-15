Легендарная песня Кричевского зазвучала на украинском

Певец Гарик Кричевский. Фото: facebook.com/GarikKrichevsky

Гарик Кричевский, который только недавно обратился за помощью в переводе своей легендарной песни "Киевлянка" на украинский к поэту Евгению Рыбчинскому, уже выпустил саму песню и клип к ней. В видео неожиданно появляется Павел Зибров.

Премьера клипа состоялась на YouTube.

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Зиброву понравилось

Заслуженный артист Украины, певец Гарик Кричевский, решил перевести все русскоязычные песни на украинский. За помощью он обратился к композитору, певцу Евгению Рыбчинскому. Первым он перевел хит "Киевлянка".

На "Кияночку" исполнитель уже даже успел снять клип, в котором неожиданно появился Павел Зибров, который уже сам перевел некоторые свои хиты.

Обложка песни "Кияночка". Фото: facebook.com/GarikKrichevsky

По сценарию, Павел звонит своему другу Гарику и спрашивает, когда уже известная всем "Киевлянка" зазвучит на украинском. На что Кричевский отвечает что "уже" и предлагает позвонить по видеосвязи. Тогда Гарик вместе с музыкантами и бэквокалом поет "Кияночку" для Зиброва.

Кричевский показал другу "Кияночку" именно по видеосвязи вероятно из-за того, что сейчас живет за границей. Известно, что певец проходил лечение в Германии после микроинфаркта.

Обладатель главных усов страны приплясывал, а в конце заявил, что "так гораздо лучше".

Эта версия понравилась и поклонникам Кричевского. За перевод они поблагодарили в комментариях.

Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот

Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот

Комментарий под клипом "Киевлянка". Скриншот

Напомним, шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка".

Напомним, Гарик Кричевский рассказал, что оккупанты вывезли из его дома.