Шансоньє Гаріку Кричевському переклали його хіт "Киевлянка" — що вийшло

Співак Гарік Кричевський. Фото: Instagram/garikkrichevskyi

Заслужений артист України, співак Гарік Кричевський, вирішив перекласти всі російськомовні пісні українською. За допомогою він звернувся до композитора, співака Євгена Рибчинського. Першою він переклав хіт "Киевлянка".

Про це Євген Рибчинський розповів у своїх соцмережах.

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Рибчинський зауважив, що в репертуарі 60-річного шансоньє є лише декілька україномовних композицій. Нещодавно Кричевський подзвонив композитору і попросив про допомогу в перекладі, бо в нього не йшла рима. Відкладати в далеку шухляду цю справу Євген не став і презентував оновлену версію хіта.

Так, в оригінальній версії у приспіві згадуються путана, злодійка та циганка. В оновленому варіанті присутня така лірика:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко!

Не повія із Москви, не польська панночка,

А усміхнена вродлива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!".

В коментарях підписники Рибчинського зазначили, що оновлена версія хіта куди краще, ніж попередня. В публікації Євген розповів і про проблеми зі здоров’ям в Гаріка Кричевського.

"Почалася повномасштабна інтервенція і у Гаріка стався мікроінфаркт — він до останнього не міг повірити у віроломство рашистів. Ледь відкачали. А як виповнилося 60 Гарік поїхав лікуватися у ФРН", — повідомив композитор.

Композитор. співак Євген Рибчинський. Фото: Facebook/ERibchinskiy

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